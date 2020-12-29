«الصحة» تلغي نظام «المواعيد» وتدعو الفئات المستهدفة للتوجه الى المؤسسات الصحية لأخذ الجرعة الأولى

ـ (1717) شخصا تلقوا التطعيم بلقاح (كوفيد ـ 19) خلال يومين من بدء الحملة الوطنية للتطعيم على مستوى السلطنة

ـ (11%) من العدد المستهدف تلقوا الجرعة الأولى وشمال الباطنة تسجل أعلى نسبة في التطعيم

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي والعمانية:

تتواصل بمختلف محافظات السلطنة الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19)، وسط اقبال من الفئات المستهدفة ضمن المرحلة الاولى من الحملة، حيث قام حتى يوم أمس (1717) شخصًا بأخذ التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) على مستوى السلطنة، أي: ما نسبته 11% من العدد الاجمالي المشار اليه.

الى ذلك دعت وزارة الصحة الفئات المستهدفة لتلقي لقاح (كوفيد ـ 19) في مرحلته الاولى بالسلطنة الى مراجعة المؤسسات الصحية المعتمدة للتطعيم في مختلف محافظات السلطنة دون الحاجة الى الالتزام بالمواعيد المحددة سابقًا لتلقي الجرعة الاولى من اللقاح وذلك حسب مواعيد العمل الخاصة بكل مؤسسة.

وأكدت الوزارة على أن هذه الاجراءات تهدف الى التسهيل للفئات المستهدفة وحثهم على المبادرة للتوجه الى المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات التطعيم في محافظاتهم لتلقي اللقاح.

كما أشارت الوزارة الى ان الفئات المستهدفة هي كبار السن الذين تتعدى اعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من امراض الرئة المزمنة (الانسداد الرئوي المزمن والربو مع شدة المرض تتفاوت بين المتوسطة والعالية ومرض الرئة الخلوي)، ومن يعانون من الفشل الكلوي والخاضعين لغسيل الكلى، والفئات المستهدفة من العاملين الصحيين وهم (العاملون في العناية المركزة والعاملون ممن يعانون من السكري والسمنة ومرض غسيل الكلى وأمراض الرئة المزمنة كما هو مفصل في الفئات المستهدفة في المجتمع والعاملون في اقسام رعاية مرضى كوفيد ـ 19).

وأشارت الإحصائية إلى أن محافظة شمال الباطنة سجلت أعلى عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم 509 أشخاص بما نسبته 5ر 19 بالمائة، فيما سجلت محافظة مسقط تطعيم 302 شخص بنسبة 2ر5 بالمائة، وسجلت محافظة البريمي تطعيم 171 شخصًا بنسبة 52 بالمائة.

أما في محافظة الداخلية فقد تم تطعيم 84 شخصًا بنسبة قدرها 4ر8 بالمائة، بينما سجلت محافظة الظاهرة تطعيم 98 شخصًا بنسبة 14 بالمائة، وجرى في محافظة مسندم تطعيم 81 شخصًا أي ما نسبته 32 بالمائة.

وأوضحت إحصائية وزارة الصحة أن محافظة شمال الشرقية سجلت تطعيم 89 شخصًا بنسبة 1ر9 بالمائة، وسجلت جنوب الباطنة تطعيم 166 شخصًا وهو ما يشكل 17 بالمائة، فيما تم في محافظة جنوب الشرقية تطعيم 131 شخصًا بنسبة تقدر بـ(4ر13) بالمائة، بينما سجلت محافظة ظفار تطعيم 66 شخصًا بنسبة 7ر6 بالمائة، ومحافظة الوسطى 20 شخصا بنسبة 8 بالمائة.

وتستهدف المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من بينها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.