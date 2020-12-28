جامعة السلطان قابوس تكرم الباحثين والمصنفين ضمن قائمة الـ(2%) الأفضل على مستوى العالم لعام 2019

مسقط ـ العمانية: كرّمت جامعة السلطان قابوس أمس الباحثين والمصنفين ضمن قائمة الـ(2%) الأفضل على مستوى العالم لعام 2019 تحت رعاية صاحب السّمو السّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد ـ رئيس الجامعة.

وصدرت قائمة نشرها باحثون من جامعة ستانفورد الاميركية تحوي الباحثين الـ(2)% الأفضل على مستوى العالم خلال العام 2019م أظهرت تميز 43 باحثًا من السلطنة 23 منهم من منتسبي جامعة السلطان قابوس منهم (5) عمانيين، وهم الأستاذ الدكتور يحيى بن منصور الوهيبي في مجال الطاقة والهندسة الكيميائية والاستاذة الدكتورة صباح بنت أحمد السليمان في مجال علوم البيئة والأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد السعدي في مجال علوم النبات والأحياء والأستاذ الدكتور سمير بن حمد العدوي في مجال طب الأعصاب والدكتور محمد بن حمدان البادي في مجال الطاقة.

وقد اعتمد تصنيف الباحثين بشكل كبير على مدى استشهاد الباحثين من مختلف دول العالم بأبحاثهم المنشورة، مما يدل على جودة المخرجات العلمية من جامعة السلطان قابوس واستخدامها كمراجع لمختلف الأبحاث عالميًا.

ويتم الاعتماد على عدد المنشورات العلمية وعدد مرات الاستشهاد بالأبحاث، ليس فقط لتقييم الباحثين، وإنما كذلك في تصنيف الجامعات، إذ إن التقدم الذي أحرزته جامعة السُّلطان قابوس في التصنيف العالمي للجامعات خلال السنوات الماضية كان بعدة عوامل أهمها عدد المنشورات العلمية وعدد مرات الاستشهاد بالأبحاث.

وتشير الاحصاءات الأخيرة إلى أن عدد المنشورات العلمية من جامعة السلطان قابوس قد زادت بنسبة 12.7% خلال السنوات الخمس الماضية (2015 ـ 2019).