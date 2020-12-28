اجتماع توعوي بأهمية أخذ لقاح «كوفيد ـ 19» ببدبد

بدبد ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

ترأس سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي ـ والي ولاية بدبد ورئيس اللجان المحلية بالولاية صباح أمس الاجتماع المشترك للجان المحلية بالولاية ممثلة في لجنة الشؤون البلدية ولجنة التنمية الاجتماعية واللجنة الصحية بالولاية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع المشتركة والتي تهم الشأن العام أهمها مناقشة ضرورة حث أفراد المجتمع على أخذ اللقاح الواقي من مرض (كوفيد ـ 19) ومساندة جهود وزارة الصحة للحد من المخاطر الناجمة عن هذه الجائحة والدور الحيوي التي تقوم به هذه اللجان في بث التوعية والإرشاد للتخفيف من آثار من هذه الجائحة من خلال عقد سلسلة الاجتماعات من مواقع تنفيذ المبادرات المجتمعية كالمدن والقرى والأحياء السكنية لتشجيع أفراد المجتمع على أخذ اللقاح وتوعيتهم بأهميته، كما تم مناقشة التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بخصوص مبادرة توفير أجهزة لوحية للطلبة المعسرين ومن في حكمهم وذلك من خلال توجيه المؤسسات والأفراد لتشجعهم لدعم هذه الفئة من المجتمع تقديرا لوضعهم المالي، وذلك من مبدأ التكافل والتعاون والشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والأفراد، كما تم مناقشة دعم جهود وزارة التربية والتعليم لمراكز محو الأمية التابعة للوزارة بموجب قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتصبح الدول الأعضاء في هذا العقد خالية من الأمية خلال عام 2024م وذلك من خلال تخصيص جزء من مساهمات المؤسسات والأفراد لدعم هذه المبادرة.