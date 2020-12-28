ولايات السلطنة تبدأ التحصين ضد «كوفيد 19»

التأكيد على مأمونية اللقاح وإقبال ملحوظ فـي اليوم الأول

صور ـ من عبدالله باعلوي:

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

مسندم ـ من محمد العلوي:

نـزوى ـ من سالم السالمي:

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:

عبري ـ من صلاح العبري:

دشَّنت ولايات السلطنة رسميا أمس الحملة الوطنية للتحصين ضد “كوفيد19” تحت شعار “التحصين وقاية”، حيث قامت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية بإطلاقها بمركز صور التخصصي للسكري بولاية صور تحت رعاية سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي ـ والي صور وبحضور الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية بجنوب الشرقية والدكتور محمد بن صالح الداودي ـ مدير مستشفى صور وعدد من المسؤولين.

وقد تلقَّى سعادة الشيخ والي صور أول جرعة من اللقاح إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته، وتهدف وزارة الصحة من حملات التحصين إلى توفير لقاح مضاد لفيروس (كوفيد 19) المستجد، باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس، والتحكم في انتشاره. وشهد اليوم الأول إقبالًا ملحوظًا ومبادرة من قبل المجتمع المستهدفين والموارد الصحية المستهدفة لأخذ اللقاح وسوف تستمر الحملة لتغطيه كافة الفئات في المرحلة الأولى، وقد تم تحديد نقاط التطعيم للمؤسسات الصحية بمختلف ولايات المحافظة تتمثل في مستشفى صور ومركز صور التخصصي للسكري ومستشفى جعلان بني بوعلي ومستشفى جعلان بني بوحسن ومستشفى مصيرة ومجمع جعلان الصحي ومركز غسيل الكلى بجعلان ومركز جعلان بوحسن الصحي ومركز الكامل الصحي، وقد تم تخصيص كوادر طبية مدربة لتقديم خدمة التحصين ومتابعتهم لأخذ الجرعة الثانية.

هيماء

كما بدأت أمس الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا (كوفيد ـ 19) بولايات محافظة الوسطى، حيث قامت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الوسطى بتدشين بدء حملة التطعيم بالمحافظة تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي ـ محافظ الوسطى وبحضور الشيخ نائب والي ولاية هيماء ومدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى بالإنابة.

وتم خلال الافتتاح عرض بعض الفقرات التوعوية والتعريفية عن هذا اللقاح وأهميته في حماية الفرد والمجتمع، بعدها قدم الدكتور إبراهيم بن هلال بن محمد المحروقي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الوسطى بالإنابة كلمة التدشين ذكر من خلالها أهمية التطعيم ومدى توفره محليًّا وإقليميًّا، كما تطرق إلى آلية توزيع التطعيم حسب الفئات المستهدفة من المجتمع والكادر الطبي، كما قدم الدكتور عصام مرقص محاضرة مختصرة عن التحصين وأثره الإيجابي على صحة الفرد.

تلا ذلك التدشين الرسمي للحملة بالبدء بتطعيم لعدد من الكوادر الصحية وأفراد من المجتمع من الفئات المستحقة للتطعيم في المرحلة الحالية، كذلك يشمل التطعيم خلال هذه المرحلة الحالات المصابة بأمراض الكلى المزمنة والتي تخضع للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المرضى الذين أعمارهم فوق 65 عاما ويعانون من مرض السكري وكذلك حالات الربو الشديدة وحالات أمراض تليف الرئة والانسداد الرئوي المزمن، وكذلك سيشمل التحصين الكوادر الصحية العاملين في العناية المركزة وأجنحة الترقيد الخاصة بمرضى (كوفيد ـ 19) وكذلك العاملين الصحيين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

الجدير بالذكر تم تحديد أربعة مراكز للتحصين بلقاح (كوفيد ـ 19) في ولايات محافظة الوسطى وهم مستشفى هيماء ومستشفى الدقم ومستشفى الجازر والمركز الصحي بولاية محوت.

مسندم

كما احتفل بمجمع خصب الطبي بمحافظة مسندم بتدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) والذي أقيم تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي ـ وزير الدولة ومحافظ مسندم، بحضور الدكتور غانم بن محمد السعيدي ـ مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم.

في بداية التدشين استمع معاليه حول اللقاح ومأمونيته والفئات المستهدفة وفترة اللقاح، كما تم تطعيم عدد من العاملين

الصحيين لإثبات مأمونية اللقاح حيث تم تطعيم عدد من الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية في المؤسسات الصحية وأقسام الترشيد والعناية المركزة لمصابي (كوفيد ـ 19).

وقال الدكتور محمد بن سعيد الشحي ـ طبيب اختصاصي طب الأسرة بصحية مسندم: إن لقاح (كوفيد ـ 19) يُعد أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ويكمن دوره في تطوير الاستجابة المناعية للجسم بشكل آمن وذلك بالتعرف على الفيروس من دون الإصابة بالمرض نفسه، وبالتالي يوفر الحماية من العدوى على مستوى الفرد، والحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي بإذن الله.

من جانبه أوضح حسن بن محمد الشحي ـ مدير دائرة تقنية المعلومات بصحية مسندم بأن الدراسات الحالية تشير إلى مأمونية اللقاح وأن الهدف من اللقاح تأمين المجتمع والنفس من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وأن تأثير اللقاح بسيط ولا يتعدى الألم بموضع أخذ اللقاح والشائعات كثيرة والتخوف موجود بالمجتمع وبمواقع التواصل الاجتماعي حول اللقاح، ولكن اللقاح آمن وفعال بإذن الله ونسأل الله العافية للجميع وأن يرفع عنا هذه الجائحة.

وقد تم نقل اللقاح إلى ولايات المحافظة عبر سلاح الجو السلطاني العُماني وذلك لضمان سرعة وصوله للفئات المستهدفة.

الداخلية

وفي الداخلية دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة صباح أمس بمركز تدريب الموارد البشرية بنـزوى الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذي أنتجته شركتا (فايزر) و(بيونتيك).

رعى حفل التدشين سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية، وتشمل الحملة مختلف المؤسسات الصحية بولايات المحافظة.

وقد ألقى علي بن عامر الضاوي ـ مدير عام الخدمات الصحية كلمة أثنى فيها كل الجهود التي تقوم بها الكوادر والعاملين الصحيين بمختلف المؤسسات الصحية الذي واكب كل معطيات هذه تطور النظام الصحي لخدمات المواطنين. وأضاف: إن هذه الحملة ستشمل (7) مراكز صحية بولايات المحافظة وذلك لتسهيل للمواطنين للفئات.

كما ألقى الدكتور محمد التوبي ـ مدير دائرة مراقبة الأمراض المعدية شرح فيها للإجراءات والتدابير الصحية قبل وأثناء حملة التطعيم، بعدها تم إلى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئة المستهدفة وذلك بمجمع نزوى الصحية.

صلالة

بدورها دشنت صباح أمس مستشفى السلطان قابوس بصلالة الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني ـ رئيس بلدية ظفار وبحضور الدكتور خالد بن محمد المشيخي ـ المدير العام للخدمات الصحية بمحافظة ظفار والدكتور حسن الكثيري ـ مدير مستشفى السلطان قابوس وعدد من المسئولين بالخدمات الصحية بالمحافظة.

حيث قام خلال تدشين الحملة الوطنية الدكتور خالد بن محمد المشيخي ـ مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار بالتوضيح لسعادة رئيس البلدية والحضور عن الجهود والخدمات التي نفذت منذ بداية الجائحة وشرح فكرة موجزة حول الحملة الوطنية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) وعن اللقاح وأهميته وآليه توزيع اللقاح والفترة الزمنية يبن الجرعتين بالإضافة إلى الفئات المستهدفة من الحملة.

بعدها تلقى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني ـ رئيس بلدية ظفار أول جرعة من لقاح (فايزر ـ بيونتيك) المضاد لفيروس (كوفيد ـ 19)، كما سيتم التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) المضاد لفيروس (كوفيد ـ 19) على جرعتين للشخص الذي سوف يأخذه وتتراوح المدة الزمنية مابين الجرعتين (21 ـ 28) يومًا، وسوف يستهدف بالمرحلة الأولى العاملين الصحيين وكبار السن من (65) سنة فما فوق ويعانون مرضى السكري وممن يعانون الفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة والانسداد الرئوي المزمن والربو، وستكون المرحلة الثانية لجميع الفئات الأخرى، حيث ستشمل المرحلة الأولى من التطعيم بلقاح (فايزر ـ بيونتيك) 970 جرعة في محافظة ظفار، وكانت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار قد قامت بتحديد أماكن التطعيم باللقاح وهي ثلاث مؤسسات صحية:(مستشفى السلطان قابوس ومركزا السعادة وعوقد الصحيين).

الظاهرة

كما دشنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أمس بمستشفى عبري حملة التطعيم ضد (كوفيد ـ 19)، وكان الدكتور سالم بن موسى العبري ـ المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أول من تلقى التحصين.

وتهدف وزارة الصحة من حملات التحصين إلى توفير لقاح مضاد لفيروس (كوفيد ـ 19) المستجد، باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس، والتحكم في انتشاره.

وأكد الدكتور سالم بن موسى العبري ـ المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة أن وزارة الصحة تُعد حملة التحصين الوسيلة الملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، في ظل الارتفاع المتواصل الذي تشهده أعداد الإصابات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة على المستوى العالمي.

مشيرًا إلى أن المديرية اعتمدت أربعة مراكز للتحصين وهي: مستشفى عبري ومجمع عبري ومركز ضنك ومركز ينقل الصحي، وتم شرح آلية العمل لجميع الدوائر وجميع الفرق وذلك لتنظيم العمل وسلاسة الحركة، واللقاح مجاني لجميع المواطنين المستهدفين وهو اختياري وليس إجباريًّا.

من جانبه أوضح الدكتور فيصل بن ربيعة الربيعي ـ مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض بأنه ووفقًا لتوصيات لجنة العمل المكلفة بالتلقيح، ستشمل المرحلة الأولى من التحصين العاملين الصحيين العاملين بالأماكن الخطرة إلى جانب مرضى الأمراض المزمنة.

وقد سجلت المحافظة أكثر من 3300 حالة (كوفيد ـ 19) منذ بداية الجائحة في شهر فبراير المنصرم، ووفاة 40 مريضًا، كما أن الوزارة تؤكد على وجود الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، وأن هذه مراحل التحصين يتم تنظيمها بإتباع كافة إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح.