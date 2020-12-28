عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية ـ البيلاروسية بمجلس عمان أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، وذلك برئاسة المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، وبحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجموعة.

بدأ الاجتماع بإقرار جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، والاطلاع على نظام عمل لجان الصداقة واستعراض اختصاصاتها، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير حول العلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية بيلاروسيا الصديقة.

وفي ختام الاجتماع استعرضت المجموعة عدد من الرسائل الواردة إليها، كما تم الاطلاع على ما استجد من أعمال على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

الجدير بالذكر أن مجموعات الصداقة البرلمانية ـ التي يشكلها مجلس الدولة بالتعاون مع مجلس الشورى مع عدد من البرلمانات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ـ تلعب دورًا مهمًا في توطيد علاقات مجلس عمان مع تلك المجالس، وتبادل المعلومات والخبرات بينها بما يعزز علاقات السلطنة بتلك الدول.

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الصداقة العمانية ـ البيلاروسية بمجلس عمان تناقش خطة عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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