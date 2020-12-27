السلطنة تبدأ حملة التطعيم ضد «كوفيد ـ 19» تحت شعار «التحصين وقاية»

■ وزير الصحة فـي مقدمة متلقي التطعيم و7500 مستفيد من الدفعة الأولى

■ مليون جرعة قادمة على التوالي وتوريد اللقاحات سيتواصل حتى نهاية 2021

■ أولوية التطعيم للخطوط الأمامية بالقطاع الصحي وأصحاب الأمراض المزمنة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

دشَّنت السلطنة رسميًّا أمس حملة التطعيم الوطنية باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذي أنتجته شركتا (فايزر) و(بيوإنتيك)، وذلك بمجمع السيب التخصصي، تحت شعار:(التحصين وقاية)، حيث تم توزيع اللقاح على كافة محافظات السلطنة، وسيعطى لمن هم في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي وأصحاب الأمراض المزمنة وفق استراتيجية تضمن أسبقية ذوي الحاجة الماسة للقاح من مواطنين ومقيمين.

وكان في مقدمة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح على مستوى السلطنة، معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ليؤكد بذلك على مأمونية اللقاح وفاعليته.

وسيتلقى كل من تم تطعيمه بالجرعة الأولى أمس جرعة ثانية بعد 21 يومًا، حيث يأخذ كل شخص جرعتين من اللقاح، وتم أمس توزيع ١٥ ألفًا و٦٠٠ جرعة، حيث سيستفيد منها، قرابة 7500 شخص، من الفئات المستهدفة التي سيتم التواصل معها بشكل مباشر، وستصل 28 ألف جرعة بحلول يناير المقبل، وستتوالى الدفعات إلى نهاية العام القادم.

كما قام معالي الدكتور وزير الصحة بتدشين شعار الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والذي حمل شعار:(التحصين وقاية)، حيث ستواصل السلطنة حملتها بكافة المحافظات.

وفي تصريح له ـ عقب تلقيه أول جرعة من اللقاح ـ أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة أنه لا يشعر بأي أعراض خطيرة بعد تلقيه الجرعة الأولى، موضحًا بأن تلقيه للقاح هو تأكيد على مأمونية اللقاح وفاعليته وعدم ضرره على الإنسان.

وبيَّن معاليه بأن السلطنة ستواصل جلب مزيد من اللقاحات التي سوف يشمل التطعيم بها كافة محافظات السلطنة دون استثناء، حيث من المتوقع أن تشتري السلطنة قرابة مليون جرعة سوف تصل بشكل متواصل حتى نهاية العام القادم 2021م.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح التي تم تدشين التطعيم بها والتي تبلغ أكثر من 15 ألف جرعة، سيستفيد منها 7 آلاف شخص، مؤكدًا وجود آلية للتطعيم، كما تم وضع أولويات للمستهدفين من التطعيم.

وقال معاليه: سيشمل التطعيم المواطنين والمقيمين في السلطنة، وستكون الأولوية لمن هم في الخطوط الأمامية للعاملين بالقطاع الصحي والقطاعات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يشكل مرض (كوفيد ـ 19) خطورة على حياتهم من المتقدمين في العمر وممن لديهم أمراض مزمنة مثل: الفشل الكلوي وأمراض التنفس وغيرها من الأمراض المزمنة.

ورفع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على دعمه السخي لبرنامج التطعيم ضد (كوفيد ـ 19)، ومتابعة جلالته السامية لتأثيرات الجائحة بشكل دائم.

كما تقدم معالي وزير الصحة بالشكر لكل من أسهم ويسهم بالدعم المادي لهذا البرنامج، وكذلك من أسهم من أجل التحضير والإعداد لتدشين الحملة، مشيدًا بجهود العاملين على مدار الساعة للتأكد من وصول هذا اللقاح في الوقت المناسب عبر التواصل مع الشركات والمؤسسات المصنِّعة والمصدِّرة خصوصًا اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزارة الصحة لمتابعة مستجدات اللقاحات.

من جانبه أوضح سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني ـ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بأن مأمونية اللقاح عالية ونسبة فعاليته تصل إلى 95 بالمائة، وقد تم تطعيم مئات الآلاف به دون حدوث آثار جانبية ذات شأن.

وأكد سعادته أن فريق العمل قام بدراسة كل ما يتعلق باللقاحات المتوافرة، كما تواصل مع مُصنِّعي اللقاحات ومُعدِّي البحوث والدراسات التي نشرت عن اللقاحات وفعاليتها ومأمونيتها، واطلع على نتائج المسح الوطني المصلي لـ(كوفيد ـ 19) الذي أُجري على السكان في السلطنة.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور جان جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية بالسلطنة بتعامل السلطنة مع تأثيرات جائحة كورونا، مؤكدًا مأمونية اللقاح وفاعليته، وحث على ضرورة أخذ اللقاح، خصوصًا من أصحاب الأمراض المزمنة، وتوزيع اللقاح بشكل عادل.

إلى ذلك، بدأ مجمع شناص الصحي صباح أمس التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بعد وصول أول دفعة للسلطنة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من التطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وأكد الدكتور جاسم العبري ـ رئيس مجمع شناص الصحي أن إقبال مواطني الولاية كان جيدًا في اليوم الأول لأخذ اللقاح.