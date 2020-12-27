وزير العمل يرعى احتفال التنمية الاجتماعية باليوم الدولي لذوي الإعاقة. .اليوم

تحت شعار (ليست كل الإعاقات ظاهرة) تحتفل صباح اليوم وزارة التنمية الاجتماعية باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار (ليست كل الإعاقات ظاهرة)

والذي يصادف الـ(3) من شهر ديسمبر من كل عام.وسيقام الاحتفال في فندق شيراتون عمان تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين ـ وزير العمل وبحضور معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية، ويشهد الاحتفال تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة المجيدين، والمتقاعدين العاملين في مجال الإعاقة، والشركات الداعمة لمشاريع وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مشاهدة راعي الحفل والحضور عرض مرئي عن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن إعلان الاحتفال بهذا اليوم في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة (3 /47)، ويراد منه تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية وإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفي ضوء ذلك تحرص وزارة التنمية الاجتماعية الاحتفال بهذا اليوم وتجسيد اهتمام السلطنة والعالم بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاحتفال بهم وبيومهم الدولي من خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتنوعة المعبّرة عن الدور المهم الذي يقومون به ومشاركتهم الفاعلة في برامج التنمية وتمكينهم للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

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