نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

يواصل أهالي حي الرضوان بولاية نخل جهودهم الحثيثة في صيانة وتأهيل الطرق الترابية الداخلية بالحي ورصها بالتراب والصخور الصغيرة والرمل، وذلك تسهيلًا لتنقل أهالي الحي واختصارًا للوقت والجهد.

حيث تم تنفيذ أعمال التسوية والصيانة لإحدى الطرق الترابية الوعرة، وقد قام أهالي الحي بجلب التربة الجبلية المناسبة للتسوية، كما تم رصّ التربة وتمهيدها بالمعدات الحديثة، وتقدر المسافة للموقعين بالجهة الشرقية من الحي 460 مترًا بمسافة 230 مترًا لكل طريق.

ومن أجل تنظيم العمل التطوعي بينهم ولأجل إنجاح المشروع، فقد تم تشكيل فريق عمل بين الأهالي تحت اشراف كلٍّ من: سعيد بن خلفان الكندي وياسر بن خميس الخروصي ومحفوظ بن سالم المشرفي وبليغ الحضرمي الذين قاموا بتنسيق الجهود وتوزيع العمل بين الأهالي والتواصل مع المتطوعين والداعمين من أهالي الولاية، حيث استغرق تنفيذ العمل ثلاثة أيام متتالية.

ويقوم أهالي حي الرضوان بولاية نخل بين الحين والآخر بالعديد من الجهود التطوعية ومعسكرات العمل المجتمعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالحي بجهودهم الذاتية.

كانت هذه تفاصيل خبر بجهود تطوعية من الأهالي .. صيانة وتأهيل الشارع الداخلي بحي الرضوان بنخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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