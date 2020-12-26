محافظ شمال الباطنة يلتقي مسؤولي «حيا للمياه»

صحار ـ الخليج 365:

استضاف مكتب سعادة محافظ شمال الباطنة الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (حيا للمياه)، وذلك بهدف التعريف بمشاريع واستراتيجيات الشركة وللوقوف على أبرز التحديات والبحث عن حلول لها.

حضر اللقاء سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة وأصحاب السعادة الولاة وبعض مسئولي المحافظة إلى جانب سليمان بن خميس القاسمي ـ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ(حيا للمياه) وعدد من مسئولي الشركة.

وأعرب سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة عن شكره الجزيل لـ(حيا للمياه) على مبادرتها في عقد هذا اللقاء، منوهًا على أهميته في تعزيز التعاون المشترك بين الشركة ومختلف الجهات ذات الصلة بخدمات الصرف الصحية، حيث من المؤمل أن تسير مشاريع الصرف الصحي في المحافظة بوتيرة أسرع وأشمل.

من جانبه صرح سليمان بن خميس القاسمي ـ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ(حيا للمياه) قائلًا: نحن سعداء بعقد هذا اللقاء المثمر في هذه المحافظة التي تتميز بامتداد جغرافي وكثافة سكانية عالية، واستعرضنا مع سعادة الشيخ محافظ شمال الباطنة والمسئولين بالمحافظة خطط الشركة الرئيسية وإستراتيجيتها المستقبلية في تخطيط وتنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير مشاريع الصرف الصحي بولايات المحافظة.

وأضاف القاسمي: إن مشاريع الصرف الصحي في هذه الولايات تسير بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة لها وفق توفر الموازنات لتنفيذها، مؤكدًا على اهتمام الشركة في تحسين أداء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة القائمة لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرًا الى أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها بما يحقق رؤية الشركة في جعل عُمان أكثر اخضرارًا وصحة والمحافظة على البيئة من التلوث الناجم عن مخلفات الصرف الصحي.

وأعرب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ(حيا للمياه) عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد مشاريع وإنشاءات لـ(حيا للمياه) على الدعم والتفهم المجتمعي أثناء فترة تنفيذ المشاريع والذي نعتبره عاملاً رئيسياً لتسهيل تنفيذ المشاريع.

وقد قدمت (حيا للمياه) خلال اللقاء عرضًا مرئيًا شاملًا، حيث اطلع الحضور على إستراتيجيتها وخططها وبرامجها في إنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة مشاريع الصرف الصحي بمحافظة شمال الباطنة، إلى جانب المناقشة المستفيضة لمشروع الصرف الصحي بولاية صحار.