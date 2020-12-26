على بركة الله .. حملة التطعيم باللقاح المضاد لـ«كوفيد ـ 19» تبدأ اليوم بمجمع السيب التخصصي

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تبدأ السلطنة اليوم رسميًّا حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذي أنتجته شركتا (فايزر) و(بيوإنتيك).حيث سيدشن الحملة من مجمع السيب التخصصي معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، لتبدأ بعد ذلك خطة التطعيم على مستوى السلطنة للصفوف الأمامية التي ستأخذ اللقاح للمرة الأولى.

وكانت الدفعة الأولى من لقاح (كوفيد ـ 19) والتي تبلغ ١٥ ألفًا و٦٠٠ جرعة قد وصلت إلى السلطنة يوم الخميس الماضي، وتسلمتها وزارة الصحة، حيث تم وضع خطة للتطعيم وفق برنامج زمني يبدأ اليوم، ومن المتوقع وصول 28 ألف جرعة بحلول يناير المقبل.

ووضعت وزارة الصحة استراتيجية للتطعيم تغطي 60% من السكان تقسم على عدة مراحل، حيث ستغطي المرحلة الأولى 20% من النسبة المستهدفة، بسبب محدودية التزويد في الفترة الحالية.

السيب

وقد أعلنت وزارة الصحة أن التحصينات تشمل حاليًّا الفئات المستهدفة فقط، حيث سيتم التواصل معهم مسبقًا من قبل المختصين بوزارة الصحة، وبالنسبة لمحافظة مسقط فقد حددت الوزارة أوقات التحصين باللقاح كالتالي: مجمع السيب التخصصي (يوميًّا)، ففي أيام العمل يكون التحصين من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وفي أيام الإجازات سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

بوشر

وفي مجمع بوشر التخصصي سيكون التحصين (يوميًّا)، في أيام العمل ستكون أوقات التحصينات من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وفي أيام الإجازات ستكون أوقات التحصينات من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

قريات

أما في مجمع قريات الصحي فسيكون التحصين من يوم الأحد إلى يوم الخميس من السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا. ويأتي تدشين الدفعة الأولى من اللقاح بعد انتظار طال لعدة أشهر، حيث ستكون هذه اللقاحات ـ التي تم اعتمادها من المنظمات العالمية ـ فرصة لحدوث انفراجة في التصدي للمخاطر التي سببها انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).