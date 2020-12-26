مناقشة تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الفردية والحرفيين بالداخلية

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

التقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية بسعادة حليمة بنت راشد الزرعية ـ رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحضور سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني ـ والي نـزوى والشيخ عبدالله بن سالم بن حمدان الحجري نائب والي نزوى بالجبل الأخضر وذلك لمناقشة التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصحاب المهن الفردية والحرفيين والوقوف على التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول بمنهجية تشاركية وإيجاد آلية مشتركة في عملية التسويق لنشر ثقافة ريادة الأعمال.

وقد استعرضت سعادة رئيسة الهيئة توجهات الهيئة وخطة عملها بالمحافظة للمرحلة القادمة بما يضمن وملاءمتها لخصوصية المحافظة، كما أوضحت في لقائها اختصاصات الهيئة والخدمات والبرامج المقدمة وأهمية توظيفها في تطوير منتجات وخدمات رواد الأعمال والحرفيين ليتم تسويقها.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي تخدم قطاع ريادة الأعمال من بينها أهمية تسهيل الإجراءات بمختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وإعطاء أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأولوية في إسناد المناقصات والمزايدات وتزويد المحافظة بالبيانات والمعلومات التي من شأنها أن تخدم رواد الأعمال إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك على المستوى المحلي ويكون حلقة الوصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية.

وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على أهمية مساندة ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم مشاريعهم والتي بلا شك ستنمي الاقتصادي الوطني .