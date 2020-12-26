(أساس مسقط) تكشف عن تفاصيل ملتقى (قادرون) الدولي في نسخته الثانية سبتمبر القادم

مسقط ـ الخليج 365: تصوير ـ ابراهيم الشكيلي:

كشفت شركة أساس مسقط بقاعة كريستال بفندق جراند ميلينوم مؤخرا عن النسخة الثانية من ملتقى ومعرض (قادرون) الدولي الذي من المقرر اقامته بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات خلال شهر سبتمبر القادم.

رعى فعاليات اللقاء سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي ـ وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة.

ويهدف الملتقى إلى توفير مشاريع مستدامة لذوي الإعاقة تتوافق مع (رؤية عمان ٢٠٤٠).

وتأتي اقامة الملتقى بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى منه وذلك بتوفير فرص عمل ومِنح دراسية وفرص تدريب لذوي الاعاقة.

وتعول (أساس مسقط) على شركائها الكثير لنجاح فعاليات الملتقى وترتبط بشراكة استراتيجية مع معهد إشراقة التابع لـكيمجي رامداس ومطارات عمان وتشارك مع جوفيال للساعات واثاث فهمي ومطعم أورينت وفندق القصر وفندق جراند ميلينيوم ومكتب مطر السعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية

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