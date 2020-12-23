أمين عام مجلس الشورى: المجلس يناقش خطط أعمال اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي

يناقش مجلس الشورى خطط أعمال اللجان الدائمة بالمجلس، لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 -2021م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023م) والتي أعدتها كل من اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة. وتستعرض اللجان الدائمة من خلال تقاريرها البرامج الزمنية والتنفيذية لمشروعات القوانين والدراسات التي تسعى للانتهاء منها خلال الدور الحالي، ليتم إقرارها خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس.

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام مجلس الشورى الذي أشار بأن المجلس سيعقد يومي الإثنيـن والثلاثاء الموافق 28 و29 ديسمبـر 2020م من الشهر الجاري الجلستين الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الثاني.

وأضاف سعادته: إنه وخلال الجلستين سيتم كذلك مناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتي صدرت مؤخرًا.

من جانب آخر أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس الى أن المجلس سيستمع أيضا خلال الجلستين المقبلتين إلى عدد من الردود الوزارية على مجموعة من الأدوات الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس تتناول عدة مواضيع تنموية تهم معظم محافظات السلطنة وكذلك استفساراتهم عن المشاريع المنفذة ومستويات الإنجاز بها، وكما درجت عليه العادة فإنه يتم قراءة تلك الردود بشكل علني في الجلسة الاعتيادية وبحضور مختلف وسائل الإعلام لضمان الشفافية في الطرح.

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