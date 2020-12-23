مدير مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية: السلطنة تبدأ دراسة جديدة للتسلسل الجيني لـ«كوفيد 19» بعد تحور الفيروس

كتب ـ يوسف الحبسي:

لا حديث يعلو عن التحور الذي شهده فيروس كورونا المستجد مؤخرًا في المملكة المتحدة مما أدى إلى اتخاذ العديد من دول العالم إجراءات احترازية بعد الحديث عن سرعة انتشار الفيروس وانتقاله إلى دول عدة خلال فترة وجيزة، وقد اتخذت السلطنة قرارًا بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية لمدة أسبوع مع استثناء الشحن وقايةً لأفراد المجتمع من شدَّة عدواها وسرعة انتشارها.

وقال البروفيسور أحمد بن سليمان الحراصي، مدير مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية وباحث في الأحياء الكيميائية والطبية في حسابه على “تويتر” أمس الأول الثلاثاء: إن التحور لم ينتج عنه فيروس جديد ولا سلالة جديدة “clade” وإنما مُتَغَيِّر “variant” ولكن تجاوزا ترجمت هكذا، حدث باختلاف 17 طفرة أهمها N501Y في بروتينه الشوكي “spike” الذي يستخدمه الفيروس للولوج للخلية، وحدث هذا ربما نتيجة لبقاء العدوى في شخص مصاب لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الطفرات في الفيروسات أمر طبيعي، وخصوصًا في فيروسات RNA وغالبها لا تؤثر في عمل الفيروس ولكن بعضها ممكن أن تحدث تغييرًا جوهريًّا، وهذا المتغير انحدر من متغير D614G الشائع الآن في العالم وفي بريطانيا وفي السلطنة (حسب آخر دراسة قمنا بها) تم ملاحظته في بريطانيا ربما بسبب العدد الكبير من دراسات التسلسل الجيني والذي تميزت بها بريطانيا دون غيرها وكذلك الدنمارك، لذا وجوده في دول أخرى في العالم أمر غير مستبعد، لكن بسبب قلة عدد دراسات التسلسل الجيني لم يتم ملاحظته ولا ندري هل هذا المتغير الجديد موجود في منطقتنا.

وأكد أن تحور فيروس “كوفيد 19” لم يثبُت أنه أكثر عدوى بل أكثر شيوعًا الآن عن النسخة السابقة في بريطانيا وبعض الدول الأخرى، ويعتقد أنه أكثر انتشارًا، كما لم يثبُت أنه أكثر ضراوة ولم يثبُت أنَّ اللقاحات لن تكون فعالة معه، والأرجح أنه لن يتأثر اللقاح بهذا التغيير كما أكدت الشركات المنتجة لهذه اللقاحات.

وأشار إلى أن اللقاح يعمل على أجزاء كبيرة من بروتين السنبلة spike لذا تغيرات طفيفة فيه لن توقف اللقاح عن العمل إلا إذا حدثت تغيرات كبيرة، ومن المهم أن نستمر في دراستنا للتسلسل الجيني بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من السلالات الجديدة في السلطنة، وسنبدأ دراسة جديدة ـ بحول الله ـ بالتعاون مع وزارة الصحة لدراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي الذين أصيبوا بالعدوى.. مؤكدًا أن قرار غلق المنافذ جاء في وقته وعلينا أن نستمر في الاحترازات التي اعتدنا عليها، ويجب توخي الحذر فيما يتعلق بالأخبار عن هذا الفيروس، وانتظار التقارير العلمية لمعرفة طبيعته.