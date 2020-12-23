(القبول الموحد):انتهاء جميع مراحل التسجيل والقبول للعام الأكاديمي (2020/ 2021)

(25321) طالبا وطالبة تم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي والبعثات

أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار عن إنتهاء جميع مراحل التسجيل والقبول لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادلها للعام الدراسي (2019/ 2020).

وتشير إحصائيات نظام القبول الموحد إلى أن مؤشر الطلبة المقبولين (المكملين لإجراءات التسجيل) بلغ بشكل إجمالي (25321) طالبا وطالبة، وبنسبة زيادة بلغت (3.5%) عن العام الماضي.

وقد توزع المقبولون في مؤهلات دراسية مختلفة أغلبهم في مؤهل درجة البكالوريوس، ومن ثم مؤهل درجة الدبلوم، وأخيراً درجة الدبلوم المهني.

وقد جاءت نسب القبول أعلى في تخصصات الإدارة والمعاملات التجارية، والهندسة والتقنيات ذات الصلة، وتكنولوجيا المعلومات، ويرجع ذلك إلى أن عدد المقاعد الدراسية المعروضة بها كانت أعلى من بقية التخصصات الأخرى.

وشهد هذا العام إتخاذ بعض الإجراءات تكيفًا مع الظروف العالمية الطارئة، وقرارات اللجنة العليا لمواجهة جائحة كرونا (كوفيد ـ 19)، بحيث تم تكييف وبرمجة نظام القبول الموحد بما يتماشى مع الإجراءات المستجدة، وإعداد خطة إستثنائية بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي للتكيف مع خطة وزارة التربية والتعليم حول تعليق الدراسة، واعتماد النتائج الدراسية للفصل الأول، كما تم التغيير في مواعيد بعض إجراءات التسجيل والقبول، بالإضافة إلى تمديد فترات البعض منها.

ومن جانب آخر اهتم المركز بالجانب التوعوي لضمان وصول المعلومة الصحيحة للطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع بشكل عام، حيث تم إتخاذ العديد من الإجراءات والأنشطة التوعوية بوسائل متعددة بما يخدم جميع فئات المجتمع كالنشر الإلكتروني، والمطبوع. بالإضافة إلى تركيز التوعية عبر شبكات التواصل الإجتماعي مواكبةً لتوجه المجتمع نحو التوسع في إستخدامها، وإعتماد كثير من فئات المجتمع عليها لتلقي المعلومات والبيانات والأخبار خصوصاً مع تأثير جائحة كرونا (كوفيد ـ 19)، حيث أصبحت الوسيلة الأفضل والأسهل للتفاعل والحصول على الخدمات.