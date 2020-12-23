الاجتماع الـ(12) لوكلاء وزارات الصحة بدول التعاون يناقش مستجدات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

عـقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول اجتماعهم الثاني عشر (عبر الاتصال المرئي ) الذي جاء انعقاده بناء على قـرار الاجتماع الطارئ لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في مارس الماضي، وذلك لمناقشة مستجدات مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

شارك في الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني ــ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وبحضور الدكتور سعيد بن حارب اللمكي ـ مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، عضو المكتب التنفيذي بمجلس الصحة لدول الخليج العربية وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

استعرض الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وخصوصا الطفرة الجينية الجديدة، والاجراءات التي اتخذتها كل دولة كل دولة والمقترحات للمرحلة القادمة، كما تم بحث المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) من تجارب كل دولة في مجال آليات توزيع اللقاح، كما أكدوا على أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشار الفيروس والطفرات التي تطرأ عليه واللقاحات والفحوصات .. وغيرها.

وقد ثمّن أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون الصحيون بدول المجلس لعلاج المصابين بالمرض، ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية.

وحث أصحاب السعادة الوكلاء المواطنين والمقيمين بدول المجلس على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات والمحافظة على التباعد الجسدي والحرص على نظافة اليدين، كما أكدوا على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الإشاعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير المؤثقة.