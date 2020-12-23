هيماء ـ من مبارك بن سعود الحرسوسي:

التقى سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي ـ محافظ الوسطى بمكتبه عددا من المختصين بكلية الخليج لعرض مبادرة الكلية (مشروعي عماني) وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية المعنية بالمبادرة.

واستعرض المختصون بالكلية مبادرة (مشروعي عماني) الذي يستهدف الباحثين عن عمل وخريجي الجامعات والكليات ورواد الأعمال وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين للكلية لإبراز أهمية ريادة الأعمال والتشجيع على الخوض في هذا المجال والتحديات التي تواجهه والحلول الممكنة مع احتضان المشروع لرواد الأعمال وتقديم الاستشارة والتدريب لهم في مجالات مختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الوسطى يلتقي عددا من المختصين بكلية الخليج لمناقشة مبادرة (مشروعي عماني) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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