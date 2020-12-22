تكريم أعضاء لجنة التنمية بشناص

شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

كرّمت وزارة التنمية الاجتماعية أعضاء لجنة التنمية بولاية شناص، حيث أقيم حفل لتكريم بمكتب الوالي برعاية سعادة الشيخ خليفة بن هلال العلوي ـ والي شناص.

وأوضح سعادته بأن هذا التكريم ينم على حرص وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز الدور المنشود للجان والفرق الاجتماعية والتطوعية وتفعيل التماسك والتكافل في المجتمع الذي تقوم به، كما أنها تشجع وتساند المجتمع بمختلف البرامج الداعمة له ولا سيما أسر الضمان الاجتماعي وأسر الدخل المحدود.