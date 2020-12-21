بدر بن حمد يجري مباحثات مع وزيري خارجية السعودية والكويت والأمين العام لـ«التعاون»

الرياض ــ الكويت ـ العمانية:

التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أمس سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض.

تناول اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة.

كما أعرب الوزيران عن دعمهما لمسيرة العمل المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا والمستجدات. والتقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في الكويت بمعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزير العلاقات الأخوية والتأكيد على مواصلة تطويرها في كافة مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع وفِي هذا الصدد اتفق الوزيران على عقد الجولة القادمة للجنة العمانية/الكويتية المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم في مسقط .

كما جرى خلال اللقاء تبادل الآراء والتشاور بشأن مجموعة من الاهتمامات والمسائل المتصلة بالشأن الإقليمي والدولي فضلاً عن التأكيد على دور وأهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق بما يدعم مساعي وجهود المحافظة على دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أمس مع معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تناول اللقاء مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتشاور في عدد من مجالات العمل الخليجي المشترك وتأييد كل ما من شأنه الارتقاء به إلى آفاق أرحب.