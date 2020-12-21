السلطنة وروسيا تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

مسقط – العمانية: عقد أمس بديوان عام وزارة الخارجية لقاء بين سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي – وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة ميخائيل بجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين الصديقين.

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