منح 12 ألفا و474 قطعة أرض سكنية حتى نوفمبر الماضي

مسقط ـ الخليج 365:

بلغ إجمالي قطع الأراضي السكنية الممنوحة منذ بداية عام 2020م وحتى شهر نوفمبر 12 ألفًا و474 قطعة مقارنة بـ(25) ألفًا و220 قطعة أرض حتى شهر نوفمبر 2019م، فيما شهد شهر نوفمبر من هذا العام 2020م منح 701 قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات السلطنة مقارنة بـ(601) قطعة أرض في شهر أكتوبر 2020م و608 قطع أرض في شهر سبتمبر 2020م.

واستحوذت محافظة جنوب الشرقية على ما نسبته 49% من إجمالي الأراضي الممنوحة خلال شهر نوفمبر بعدد بلغ 342 قطعة أرض تليها محافظة شمال الباطنة بما نسبته 11% وبعدد بلغ 76 قطعة ثم محافظة جنوب الباطنة بما نسبته 10.3% وبعدد بلغ 71 قطعة.

ومنذ بداية العام وحتى نوفمبر بلغ عدد الأراضي السكنية الممنوحة في محافظة شمال الشرقية ألفين و40 قطعة (منها 17 قطعة في شهر نوفمبر) مقارنة بـ(3) آلاف و177 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019م، وبمحافظة جنوب الشرقية بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفًا و768 قطعة (بينها 342 قطعة في نوفمبر) مقارنة بألفين و340 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019م، بينما بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة بمحافظة الداخلية ألفًا و726 قطعة (منها 67 قطعة في شهر نوفمبر) مقارنة بـ(6) آلاف و993 قطعة تم منحها حتى شهر نوفمبر 2019م، فيما بلغ العدد بمحافظة مسقط ألفًا و680 قطعة (منها 20 قطعة في شهر نوفمبر) مقارنة بـ(3) آلاف و268 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019م، أما في محافظة الظاهرة فقد بلغ عدد قطع الأراضي السكنية الممنوحة ألفًا و425 قطعة (بينها 62 قطعة في شهر نوفمبر) مقارنة بـ(970) قطعة حتى شهر نوفمبر 2019، كما بلغ العدد بمحافظة شمال الباطنة ألفًا و398 قطعة مقارنة بألف و571 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019م.

أما بمحافظة ظفار فقد بلغ العدد ألفًا و158 قطعة (منها 26 قطعة في شهر نوفمبر) مقارنة بـ(389) قطعة حتى شهر نوفمبر 2019، وفي محافظة جنوب الباطنة فقد بلغ العدد 661 قطعة مقارنة بـ(3) آلاف و233 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019، كما بلغ العدد في محافظة الوسطى 269 قطعة (بينها 5 قطع في شهر نوفمبر) مقارنة بـ(788) قطعة أرض سكنية تم منحها حتى شهر نوفمبر 2019م، وفي محافظة مسندم تم منح 199 قطعة (بينها 12 قطعة في شهر نوفمبر) مقارنة بـألف و131 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019م، أما في محافظة البريمي فقد بلغ عدد قطع الأرض السكنية الممنوحة 150 قطعة (بينها 3 قطع في شهر نوفمبر) مقارنة بألف و360 قطعة حتى شهر نوفمبر 2019م.