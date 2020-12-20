“التنمية الاجتماعية” توقع اتفاقيتين مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس اتفاقيتين مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث تعنى الاتفاقية الأولى بتمويل مشروع صالة رياضية لمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بلوى بمبلغ وقدره 10 آلاف ريال عماني، والاتفاقية الثانية لتوفير عدد 200 جهاز حاسب آلي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي بمبلغ وقدره (تسعة عشر ألفًا وثمانمائة ريال عماني) بالتعاون مع جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة.

ووقع الاتفاقيتين من جانب الوزارة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي ـ وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ووقعهما من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الدكتور عامر بن ناصر المطاعني ـ الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وعقب التوقيع عبّر المهندس إسماعيل بن سليمان الصوافي ـ مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عن سعادته نظير التعاون المستمر بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تنفيذ مشاريع تلامس تطلعات المجتمع بما يخدم أهداف التنمية في السلطنة، وتوقيع هاتين الاتفاقيتين تخدمان شريحة مهمة في المجتمع، والأمل في قادم الأيام أن تكون هناك شراكات ومبادرات مستمرة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأفادت رحيمة بنت حبيب المسافر ـ رئيسة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة بأن الأوضاع الحالية لجائحة كورونا دفعت بالجمعية في الفترة الماضية إلى صيانة 750 ألف جهاز حاسب تسلمتها الجمعية كتبرعات عينية من جهات مختلفة، وتولى قسم مخازن الجمعية بالتنسيق مع عدد من المتطوعين المختصين صيانة هذه الأجهزة وبرمجتها، حيث وزعت هذه الأجهزة على مستحقيها من أبناء أسر الضمان الاجتماعي من مختلف المحافظات عبر شركة (بريد عمان) بعد توفير قاعدة بيانات عن هؤلاء المستحقين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أما توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال فتشمل توفير عدد 200 جهاز حاسب آلي لطلاب التعليم العالي من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، إلى جانب ذلك فإن الجمعية شرعت بالتعاون مع مكتب والي السيب في توفير أجهزة أخرى وعددها 500 جهاز حاسب آلي لطلاب المدارس من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.

جدير بالذكر أن الأجهزة المذكورة سيتم شراؤها من شركة عنصر وهي شركة عمانية بإدارة شباب عماني ومختصة بتصنيع أو جهاز حاسب آلي محلي.