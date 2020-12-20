بتكلفه92 مليون ريال عماني .. افتتاح مشروع حيا للمياه للصرف الصحي بالعامرات

المحطة تعمل بنظام المفاعل الغشائي ومربوطة بمحطتين للتجميع والضخ

العامرات ـ العمانية

افتتح أمس بولاية العامرات مشروع (حيا للمياه) للصرف الصحي تحت رعاية معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط.

وقال سليمان بن خميس القاسمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لحيا للمياه في كلمة له: إن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 92 مليون ريال عماني يتكون من محطة للمعالجة بسعة 18000 متر مكعب /اليوم كمرحلة أولى قابلة للتوسع لتصل إلى 36000 متر مكعب/ اليوم في المرحلة الثانية.

وأضاف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لحيا للمياه إن المحطة تعمل بنظام المفاعل الغشائي وهي إحدى التقنيات العالية جدًا في معالجة مياه الصرف الصحي، مربوطة بمحطتين للتجميع والضخ، المحطة (رقم 1) بسعة 170 لترا/الثانية وتستقبل تدفقات مياه الصرف الصحي من المنطقة الشمالية بولاية العامرات ويتم تصريفها عبر أنبوبين للضخ بقطر 300 مم وبطول 4680 مترا إلى محطة الضخ الرئيسية (رقم 2) والتي تصل سعتها إلى 591 لترا /الثانية والتي تستقبل تدفقات مياه الصرف الصحي من المنطقتين الغربية والشرقية، ويتم تصريفها عبر أنبوبين للضخ بقطر 600مم وبطول 3800 متر، ويبلغ متوسط كمية المياه المعالجة التي تنتجها المحطة حوالي 10 آلاف متر مكعب يومياً.

وأوضح أن أطوال شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية المنفذة بالتوازي مع هذا المشروع تصل إلى 575 كيلومترا وحوالي 40 ألف غرفة للتفتيش مختلفة الأحجام، كما يبلغ عدد الوحدات المربوطة بشبكة الصرف الصحي حوالي 9570 وحدة حكومية وسكنية وتجارية وحوالي 4830 توصيلة تم تنفيذها للتوسعات العمرانية المستقبلية، إضافة إلى إنشاء شبكة للمياه المعالجة بطول 40 كيلومترا مزودة بعدد من نقاط التوزيع للمياه المعالجة..

كما شمل المشروع إنشاء شبكة للألياف البصرية بطول 700 كيلومتر وحوالى 7000 غرفة للتفتيش للألياف البصرية.

بعد ذلك قام معالي راعي الحفل برفع الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع كما استمع معاليه والحضور من قبل المختصين على تفاصيل المشروع من خلال تجولهم في غرفة التحكم.

حضر الافتتاح سعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط وسعادة محمد بن حميد الغابشي والي العامرات وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ وأعيان ولاية العامرات وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين ومسؤولي الشركة.

يذكر أن التشغيل التجريبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرات قد بدأ في ديسمبر 2019م، وبعد أربعة أشهر تم البدء بفتح شبكات الصرف الصحي من المنشآت والمباني إلى المحطة عبر محطتين للضخ.

وتعتبر مشاريع الصرف الصحي من مشاريع البنى الأساسية التي تجد الرعاية والاهتمام من الحكومة لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث وتوفير مصدر بديل للمياه العذبة يمكن استخدامه في ري الحدائق والمسطحات الخضراء اضافة إلى الاستخدامات في بعض الأعمال الإنشائية والصناعية والتجميلية.