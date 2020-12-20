السلطنة تشارك في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم بتونس

شاركت السلطنة ممثلة بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN) التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مؤتمر المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (اسرين) بنسخته العاشرة، الذي أقيم مؤخرا في دولة تونس عبر احدى الوسائل الافتراضية، وذلك بمشاركة واسعة من شبكات البحث العلمي الدولية والعديد من الشخصيات الأكاديمية والعلماء والمهتمين من القطاع البحثي والتعليم.

شملت المشاركة على إدارة الجلسة النقاشية التي أدارها الدكتور عبد المنعم بن علي الخروصي ـ مدير الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، حيث ضمت الحلقة الرؤساء التنفيذين لشبكة (إنترنت2) بأميركا وشبكة الإتحاد الأوروبي (جاينت) وشبكة كوريا الجنوبية (تين) والشبكة الكندية (كناري) وشبكة اتحاد الدول الأفريقية (واكرين) وشبكة تشيلي (ريدكلارا) بالإضافة الى الشبكة العربية (أسرن).

وقد نوقشت خلال الحلقة عدد من الموضوعات المهمة والتجارب المتنوعة والتعريف بدور الشبكات البحثية في دعم القطاع البحثي والعلمي في فترة الجائحة المستجدة وما بعدها، وأهمية التعاون للشبكات حول العالم، كما استعرض الدكتور عبد المنعم الخروصي بعض التجارب والأمثلة الناجحة للجهات المختلفة بالسلطنة في دعم قطاع التعليم العالي خلال فترة الجائحة.

كما شهدت الجلسة النقاشية لرؤساء الشبكات البحثية طلب التركيز على تفعيل وتمكين عامل التعاون الدولي بين الشبكات للاستفادة.

الجدير بالذكر أن الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم هي الممثل الرسمي للسلطنة في مجتمع الشبكات البحثية في العالم، وتهدف من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات لتبادل التجارب العملية وتفعيل المشاركات بقصص النجاح من الأعضاء في الشبكات الدولية ومناقشة التحديات والحلول المجربة، كما أجرى فريق الشبكة اللقاءات الجانبية مع المسؤولين والمشاركين لمناقشة العديد من الموضوعات وتبادل الخبرات.