فعاليات توعوية حول مرض السكري والوقاية منه بالظاهرة

عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري:

تُنفذ بمركز السكري بمحافظة الظاهرة بولاية عبري بمختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بولايات (عبري وينقل وضنك) بالمحافظة العديد من المناشط التثقيفية والبرامج التوعوية المجتمعية حول (مرض السكري) وجوانب الوقاية والتشخيص والعلاج والحد من المضاعفات.

تهدف الفعاليات المنفذة إلى إيصال رسائل هامة إلى مرضى السكري المسجلين بسجلات البرنامج الوطني للسكري بالظاهرة وإلى توعية أقرباء المرضى ومختلف شرائح المجتمع بالخدمات الصحية المتوفرة للمرضى بالمجمعات والمراكز الصحية بالمحافظة بالجوانب التشخيصية والعلاجية والإرشادية لمرضى السكري.

كما تتناول البرامج المنفذة التعريف بالنواحي العلاجية والوقائية ومجالات الحد من حدوث مضاعفات صحية لدى مرضى السكري إضافة إلى تنظيم المحاضرات الصحية والجلسات التثقيفية، وقياس مستويات وعي مرضى السكري حول ما يتصل بالمرض تشخيصيا ووقائيا وعلاجيا.

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