مجلس ادارة جمعية الصحفيين العمانية يثمن الدعم السخي من قبل جلالة السلطان

خلال اجتماعه أمس الأول بمقر الجمعية

أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على الدعم السخي واللامحدود من جلالته لأبنائه الصحفيين والصحفيات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة مساء أمس الأول بمقر الجمعية بمرتفعات المطار برئاسة الدكتور محمد بن مبارك العريمي ـ رئيس مجلس الادارة وبحضور الاعضاء.

وقال العريمي في كلمة له: إنّ الجمعية وجميع منتسبيها يعاهدون جلالته السير خلف قيادته الحكيمة وإبراز السلطنة ومدى تطورها من خلال الملتقيات والفعاليات والمحافل الدولية التي تشارك فيها الجمعية، مشيرًا إلى أن الجمعية ستشارك في عدد من الفعاليات الدولية خلال الفترة القادمة، كما ستستضيف أيضًا فعاليات آسيوية ودولية في المجال الصحفي والاعلامي.

كما ألقى سالم بن حمد الجهوري ـ نائب رئيس الجمعية كلمة خلال الاجتماع نقل خلالها تحيات معالي نصر بن حمود الكندي ـ أمين عام شؤون البلاط السلطاني لكافة أعضاء الجمعية خلال لقائه مؤخرًا بعدد من أعضاء مجلس الادارة، حيث أشاد معاليه في اللقاء بدور الجمعية وجهودها في الاهتمام بالكوادر الصحفية في البلاد واكد بأن الجمعية تحظى باهتمام جلالته ويتابع انشطتها المتميزة.

بعد ذلك استعرض طالب بن سيف الضباري ـ أمين سر الجمعية جدول أعمال الجمعية، منها مناقشة مقترح إعفاء أعضاء الجمعية من سداد رسوم الاشتراك لعام ٢٠٢١، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا في ٢٠٢٠ على المستوى العالمي وتأجيل عدد من فعاليات ومناشط الجمعية خلال تلك الفترة، وقد أوصى المجلس رفع هذه التوصية الى وزارة التنمية الاجتماعية للموافقة عليها، وناقش المجتمعون مشروع تجهيز قاعة لمتابعة لرؤية عمان ٢٠٤٠ وتجهيزها بمختلف التقنيات الحديثة وعمل ملتقيات يتم خلالها استضافة باحثين ومتخصصين للحديث عن رؤية عمان ٢٠٤٠ والمساهمة الى جانب الحكومة لانجاح الرؤية والخروج بتوصيات وافكار يمكن الاستفادة منها، وتم في الاجتماع كذلك الاطلاع على عروض الشركات المتخصصة لادارة حسابات الجمعية على شبكات التواصل الاجتماعي والتغطية المرئية والفوتغرافية، وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع.