وزير العمل يلتقي بوزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي

التقى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين ـ وزير العمل مساء أمس بمعالي ڤي مورلي دهاران ـ وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة بديوان عام الوزارة.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل وكيفية تعزيزها، وإلى أهمية التنسيق من أجل مواصلة مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال القوى العاملة الوافدة في السلطنة.

حضر اللقاء سعادة مونو مهاور سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف، وعدد من المسؤولين بوزارة العمل.

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