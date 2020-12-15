«الصحة» تصدر ترخيصا لاستيراد لقاح «فايزر – بيو إنتك» للاستخدام الطارئ

■ جرعتان بينهما فاصل 3 أسابيع للفئات العمرية من 16 عاما فما فوق

■ دراسات سريرية على 38 ألف مشارك والآثار الجانبية الأكثر شيوعا تماثل نظيرتها فـي أي لقاح آخر

مسقط ـ العمانية:

أصدرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية ترخيصًا لاستيراد لقاح (فايزر – بيوإنتك) “كوفيد ـ ١٩” للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس للفئات العمرية من 16 عامًا فما فوق.

وجاء هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدم الطارئ، حسب السياسات التي تُقرها الوزارة بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قُدمت من قِبل شركة فايزر الأميركية فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، وتضمنت الدراسات المقدمة بيانات السلامة المُتاحة في الدراسات السريرية التي اُجريت على حوالي 38 ألف مشارك تمت متابعتهم ورصد الآثار الجانبية للقاح على مدى شهرين بعد تلقي الجرعة الثانية، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي نفس الآثار الجانبية المرافقة لأي لقاح آخر سبق استخدامه.