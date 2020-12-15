مسقط ـ العمانية:

أدَّى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح أمس، عددٌ من أصحاب السعادة السفراء، حيث أدَّى القسمَ كـلٌّ من:

ـ صاحب السُّمو السَّيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد سفير السلطنــة لدى المملكة العربية السعودية والمندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة التعاون الإسلامـي.

ـ سعادة السفير الدكتور السَّيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيـدي سفير السلطنــة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ـ سعادة السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفير السلطنــة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

ـ سعادة السفير موسى بن حمدان بن موسى الطائي سفير السلطنة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ـ سعادة السفير الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفير السلطنــة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السَّيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمام المقام السامي .. عدد من السفراء يؤدون قسم اليمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.