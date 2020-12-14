جلالة السلطان يعتمد نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020

« جلالته يبدي ارتياحه للنجاح الذي حققه مشروع التعداد ويؤكد على أهمية البيانات والمؤشرات فـي رفد رؤية عمان 2040 »

مسقط ـ العمانية:

تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتماد نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، والتي أوضحت أن عدد سكان السلطنة بلغ (4,471,148) أربعة ملايين وأربعمائة وواحدًا وسبعين ألفًا ومائة وثمانيًا وأربعين نسمة، بتاريخ 12 ديسمبر 2020م.

جاء ذلك خلال تفضُّل جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بلقاء رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العليا للتعداد في قصر البركة العامر صباح أمس، وقد أعرب جلالته عن ارتياحه للنجاح الذي حققه مشروع التعداد وإنجازه وفق ما هو مخطط له، مؤكدًا ـ أعزه الله ـ على أهمية البيانات والمؤشرات التي توفرها نتائج التعداد في رفد رؤية “عُمان 2040” والتخطيط للتنمية في كافة القطاعات بالسلطنة.

وقد أعرب جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ عن تقديره البالغ للجنة الوطنية العليا للتعداد واللجان المنبثقة عنها للجهود التي بُذلت لإنجاح هذا العمل الوطني بمختلف محافظات السلطنة، ولكافة المؤسسات الحكومية والخاصة وللمواطنين والمقيمين لما أبدوه من تعاون محمود مع متطلبات التعداد.