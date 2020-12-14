السلطنة تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

- وزير الخارجية يستقبل الرجوب ومساعد وزير الخارجية الإيراني

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية معالي اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات بشأن القضية الفلسطينية والأمور ذات الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية، وموقف السلطنة الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.

حضر اللقاء سعادة د. تيسير علي فرحات سفير دولة فلسطين المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

من جانب آخر استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية أمس بمكتبه سعادة الدكتور عباس عراقجي ـ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية.

جرى خلال المقابلة الـتأكيد على مواصلة مختلف مجالات التعاون الثنائي بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح المشتركة، خصوصًا الاقتصادية منها والتجارية والثقافية والعلمية.

وقد تم التطرق خلال المقابلة إلى عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها وحرص البلدين الجارين على مؤازرة ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التفاهم والوئام والتعاون الإيجابي بين الجميع.

حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة علي نجفي خوشرودي ـ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

وقد عقدت صباح أمس جلسة المشاورات السابعة للجنة التشاور الاستراتيجي بين وزارتي خارجية السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وترأس الجانب الإيراني سعادة الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لحلها بالطرق السلمية. حضر المشاورات عدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.