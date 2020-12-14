للمرة الثانية على التوالي .. تتويج نادي أهلي سداب بكأس جلالة السلطان للشباب ونادي صلالة الدرع الفضي والسيب الدرع البرونزي

- تيمور بن أسعد يكرم الأندية العشرة الفائزة والفائزين بجائزة الإجادة الشبابية ويفتتح المعرض المصاحب

- رشاد الهنائي : المسابقة تهدف إلى غرس مفاهيم روح العمل والمثابرة لدى الشباب وتحفيز الأندية لتحقيق أهدافها، والارتقاء بمستوى أنشطتها المختلفة.

تغطية ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تصوير ـ إبراهيم الشكيلي :

توج نادي أهلي سداب بمسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2019م للمرة الثانية على التوالي في تاريخه ونال مبلغا قدره ثلاثين ألف ريال عماني، جاء ذلك في الاحتفالية الكبيرة التي أقيمت ظهر أمس تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي بفندق جراند حياة وبحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية .

كما حصل نادي صلالة على المركز الثاني ودرع الوزارة الفضي ومبلغ ثمانية وعشرين ألف ريال، وجاء في المركز الثالث نادي السيب وحصل على درع الوزارة البرونزي ومبلغ ستة وعشرين ألف ريال وجاء نادي النصر في المركز الرابع ونال شهادة تكريم ومبلغ أربعة وعشرين ألف ريال وحل نادي عبري في المركز الخامس ونال شهادة تكريم ومبلغ إثنين وعشرين ألف ريال وجاء نادي السلام في المركز السادس وحصل على شهادة تكريم ومبلع عشرين ألف ريال وفي المركز السابع جاء نادي ظفار وحصل على شهادة تكريم ومبلغ ثمانية عشر ألف ريال وفي المركز الثامن نادي البشائر وحصل على شهادة تكريم ومبلع ستة عشر ألف ريال وفي المركز التاسع نادي صحار وحصل على شهادة تكريم ومبلع أربعة عشر ألف ريال، وفي المركز العاشر نادي صحم وحصل على شهادة تكريم ومبلغ أثني عشر ألف ريال عماني.

كما شهد الحفل تكريم الفائزين بجائزة الإجادة الشبابية في نسختها الأولى والتي جاءت تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم الشباب العماني والذي يصادف 26 اكتوبر من كل عام، كما قام راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب .

حفل التكريم

استهل حفل بفيلم قصير تحدث عن جائزة الإجادة الشبابية في نسختها الأولى والمجالات التي اشتملت عليها الجائزة بعد ذلك ألقى سعادة رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة الغالية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقال: تأتي اهمية إقامة مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب من منطلق غرس مفاهيم روح العمل والمثابرة لدى الشباب، وتحفيز الأندية لتحقيق أهدافها، والاتقاء بمستوى أنشطتها المختلفة لتكون أكثر تفاعلاً بمجتمعها المحيط، وأكثر استجابةً لتطلعات وطموحات الشباب على وجه الخصوص.

واضاف رشاد الهنائي تتميّز مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب بتنوّع وتعدّد معايير التقييم المحدّدة للأندية الفائزة لتشمل مجالات الأنشطة الرياضية والشبابية والمشاركات الداخلية والخارجية، وكذلك مجالات العمل الإداري والمالي، ولقد شهدت هذه النسخة الثانية والعشرون تطوراً مهماً باعتماد نظام إلكتروني لإدارة هذه المسابقة من كافة النواحي، بدءاً من تسجيل المشاركات والنتائج، مروراً باعتمادها إلكترونياً من قبل الجهات المعنية وصولاً إلى تحديد الأندية الفائزة، وهو تطور يتوافق مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقال الهنائي إن مشاركة الأندية في هذه المسابقة الهامة في تطور مستمر من عام إلى عام، حيث شارك في هذه النسخة لعام 2019م (38) نادياً من أصل (44) ناديا أي بنسبة تقارب 87 % وبزيادة عن العام الماضي بنسبة 19%. وهي فرصة مناسبة لنتوجّه بالشكر إلى كافة الأندية المشاركة، داعين بقية الأندية للمشاركة في المسابقات القادمة.وبهذه المناسبة يسر وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن تتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع الأندية الفائزة، متمنين لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما نتقدم بالشكر والتقدير لباقي الأندية على مشاركتهم الفاعلة.

واضاف رشاد الهنائي إننا نحتفي أيضاً بتكريم الفائزين في جائزة الإجادة الشبابية، وهي جائزة سنوية تم استحداثها تكريماً للمجيدين من الشباب العماني والتي تهدف إلى تشجيع التنافس الإيجابي بينهم من خلال رصد الشباب المبدع وتكريمهم كأفراد أو مبادرات شبابية أو مؤسسات شبابية، وذلك لحفز هممهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، كما تهدف هذه الجائزة إلى احتضان كافة الإبداعات والابتكارات، واستثمار طاقات أكبر عدد منهم في شتى المجالات من أجل بناء جيل واع ومسؤول ومبدع ومبادر.

تستهدف جائزة الإجادة الشبابية ثلاث فئات الشباب المبدع والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية، وتضم الجائزة مجالات عدة متمثلة في (ريادة الأعمال – التعليم – الإعلام -الثقافة – العلوم -الرياضة – التراث – البيئة – والعمل). ويشرفني بهذه المناسبة أن أرفع للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ أسمى آيات الولاء والعرفان، على رعايته الكريمة والمتواصلة لقطاعي الرياضة والشباب في السلطنة.

تكريم الفائزين بمسابقة الإجادة الشبابية

قام صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي راعي المناسبة بتكريم الفائزين في مسابقة الإجادة الشبابية للعام 2020م بعد فوزهم بالجائزة وقد بلغ إجمالي المسجلين في الجائزة 107 قسمت على ثلاث فئات، الفئة الأولى التي خصصت المنافسة فيها على مستوى الأفراد وبلغ عدد المشاركين فيها 53 مشاركا، أما الفئة الثانية فكانت للمبادرات الشبابية وسجل فيها 34 مبادرة، أما الفئة الثالثة فخصصت للمؤسسات الشبابية والتي شهدت مشاركة 20 مؤسسة، حيث تناولت الجائزة تسعة محاور وهي ريادة الأعمال، والتعليم، والإعلام،والثقافة، والعلوم، والرياضة، والتراث، والبيئة، والعمل، وجاءت نتائج الجائزة على مستوى فئة الأفراد بفوز كل من : عبداللطيف بن راشد المعمري عن مجال الإعلام بمشروع: “تسويق 72”،وعبدالعزيز بن حمدان الكلباني عن مجال البيئة بمشروع: “إعادة تدوير المخلفات الخشبية المرمية”، وسالم بن خميس الجديدي عن مجال التراث بمشروع: “مركز الورّاق”، ومحمد بن خلفان العيسائي عن مجال التعليم بمشروع “تطبيق إلكتروني للقراءة والإملاء للصف السادس الأساسي”، وعبدالعزيز بن محمد الرواس عن مجال الثقافة بمشروع: “نحن والقانون”، وراشد بن سيف الهنائي عن مجال الرياضة بمشروع “برنامج تدريب القيادات الرياضية الشابة”، وعمر بن عبدالله المسكري عن مجال العلوم بمشروع“القفاز الذكي”، وشذى بنت عبدالله الجابرية مجال ريادة الأعمال بمشروع “ميشان”. أما في فئة المبادرات الشبابية، فقد فازت مبادرة “شبكة روح القانون” عن مجال الإعلام، ومبادرة “العصماء صديقة للبيئة” عن مجال البيئة، ومبادرة “الإنجازات المخلّدة” عن مجال التراث،ومبادرة “منصة استثمر نفسك الإلكترونية” عن مجال التعليم،ومبادرة “أسبوع قمرة الخامس للتصوير” عن مجال الثقافة، ومبادرة“الرياضة بأخلاقنا أحلى” عن مجال الرياضة، ومبادرة “الإكسبوالعماني” عن مجال العلوم. وقد حجبت الجائزة عن مجالي العمل وريادة الأعمال.

وفي فئة المؤسسات الشبابية، فازت كل من مؤسسة “والله نستاهل”عن مجال الإعلام بمشروع “الحاضنة اليوتيوبية”، ومؤسسة“سالكون” عن مجال التعليم بمشروع “صورتك”، ومؤسسة “مركزالمناظرات للتنمية” عن مجال الثقافة بمشروع “مناظرات عمان”،ومؤسسة “التحدي السريع” عن مجال الرياضة بمشروع “بطولة سلطنة عمان الأولى للتحدي الخماسي الحديدي”، ومؤسسة“منصة دوام” عن مجال العمل، ومؤسسة “إنجاز عمان” عن مجال ريادة الأعمال، وقد حجبت الجائزة في مجالات البيئة والتراث والعلوم.

تكريم اللجان المشرفة

كما اشتمل الحفل على تكريم اعضاء اللجنة الرئيسية المشرفة على كأس جلالة السلطان للشباب لعام 2019 واللجنة المشرفة على مسابقة جائزة الإجادة الشبابية.

مروان آل جمعة :

سعداء بالفوز بالكأس الغالية للمرة الثانية على التوالي

أعرب الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة نادي أهلي سداب عن سعادته وفرحته الغامرة بالفوز بكأس جلالة السلطان للشباب لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي مؤكدا بان هذا الفوز جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها مجلس إدارة النادي والفرق الرياضية والرياضيون المنتسبون للنادي، حيث كان هدفهم المحافظة على الكأس للمرة الثانية على التوالي والحمد الله تحقق هذا الهدف المنشود كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم ووقف مع النادي لتحقيق هذا الانجاز وفي مقدمتهم خالد بن محمد الزبير الذي كان له دور كبير في مسيرة النادي للمحافظة على الكأس الغالية للمرة الثانية على التوالي ونسعى للمحافظة عليه من خلال دعم جميع الأنشطة والمسابقات بالنادي .

علي الرعود :

هدفنا القادم الحصول على الكأس الغالية وبدأنا مرحلة الاعداد الجادة

قال علي بن عوض الرعود رئيس نادي صلالة: إن فوز نادي صلالة بالمركز الثاني في مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب جاء تتويجا لجهود وثمار وحصاد عام كامل من الجهد والعمل البناء في مختلف الأنشطة الرياضية بالنادي في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي يحظى بها قطاع الرياضة والشباب من لدن مولانا حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ ونبارك لجميع الأندية الفائزة بالمراكز العشرة في مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب وكذلك نبارك للفائزين في مسابقة جائزة الإجادة الشبابية .

وأكد علي الرعود بان هدفنا في العام القادم الحصول على الكأس الغالية وهذا وعد بأن هدفنا الحصول على هذا اللقب الغالي، حيث استفدنا كثيرا من النتائج والمراكز التي حققناها في المسابقة وحان الوقت للفوز بالكأس وهذا طموح وحق مشروع للجميع ولقد بدأنا مرحلة الاعداد الجادة لهذا الهدف المنشود.