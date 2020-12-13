وزراء التجارة بدول المجلس يناقشون تعزيز التجارة البينية

مسقط ـ (الخليج 365):

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس عبر الاتصال المرئي في اجتماع أصحاب المعالي وزراء التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من المواضيع التي تعمل على التكامل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك في تفعيل التجارة البينية لدول المجلس، ووضع المقترحات المناسبة لتذليل هذه الصعوبات، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض أداء التجارة البينية لدول مجلس التعاون والتي تضمنت السياسات الخليجية المعززة للتجارة البينية والصادرات البينية في دول المجلس، وسمات التجارة البينية خلال الفترة من 2012 ـ 2019 ، كما ناقش اللقاء أداء التجارة البينية لمجلس التعاون مقارنة مع الاتحاد الأوروبي.

مثل السلطنة في الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وسعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي رئيس دائرة التجمعات الاقتصادية ومجموعات الحوار بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الجدير بالذكر بأن الصادرات البينية غير النفطية لدول مجلس التعاون بلغت 32 مليار دولار اميركي في عام 2019م وبلغت إعادة التصدير البيني 40,7 مليار دولار اميركي لعام 2019م، كما بلغت صادرات النفط والغاز البينية 18,6 مليار دولار اميركي في عام 2019م.