وزير الصحة يستعرض الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الصحي وأهميته لاستدامة تمويل الأنظمة الصحية

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة أمس الدكتور آرون بلاكمان ـ الخبير الدولي في مجال اقتصاديات الصحة، الذي يزور السلطنة حاليا.

وذلك ضمن إطار التعاون وانبثاقًا من الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والسفارة البريطانية فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي.

حضر المقابلة أصحاب السعادة وكلاء الوزارة، وسعادة هيمش كاول ـ سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، وسعادة الدكتور جون يعقوب جبور ـ ممثل منظمة الصحة العالمية في السلطنة، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة، وذلك بديوان عام الوزارة.

عقب ذلك عقد اجتماع بين الجانبين هدف إلى تعزيز القدرات وتطوير الكفاءات والمساعدة في إجراء الدراسات في مجال اقتصاديات الصحة والتمويل الصحي، الذي سيساهم في رفع كفاءة النظام الصحي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن استدامة تمويل الرعاية الصحية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الصحي وأهميته لاستدامة تمويل الأنظمة الصحية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها حسب الأولويات. وقدم الدكتور آرون بلاكمان خبير اقتصاديات الصحة عرضا مرئيا أشار فيه إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في وضع استراتيجية وبناء نظام فعال لاقتصاديات الصحة والتمويل الصحي والحسابات الصحية الوطنية.

كما قدم الخبير ملخصا لما تم تنفيذه في المحاور الرئيسية للزيارة التي تتكون من (6) محاور رئيسية تتعلق بمراكز حساب التكاليف، والحسابات الصحية الوطنية، والتحليل الاقتصادي الصحي، والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لمرض كورونا (كوفيد ـ 19)، وخطة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات في مجال اقتصاديات الصحة والتمويل الصحي، كما استعرض الخبير الخطوات القادمة التي سيتم تنفيذها ضمن أهداف الزيارة.