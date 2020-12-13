بلدية ظفار تطلق حزمة من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية تحت شعار(معنا أسهل)

صلالة ـ الخليج 365:

أعلنت بلدية ظفار عن تنفيذ مخطط التحول الإلكتروني للعام ٢٠٢٠م والبدء بالخدمات الإلكترونية عبر بوابة البلدية الإلكترونية متخذة شعار:(معنا أسهل) لتسهيل الوصول الى خدمات البلدية.

وقد تم الإعلان الرسمي من خلال الحفل الذي أقيم السبت الماضي بمنتجع انانتارا صلالة بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني ـ رئيس بلدية ظفار وعدد من المسؤولين والمختصين بالبلدية.

وقد قام أحمد بن عامر قطن ـ رئيس قسم الصيانة والدعم الفني بدائرة تقنية المعلومات بشرح مفصل عن خطوات تنفيذ خطة التحول للعام الحالي ٢٠٢٠ وقدم شرحًا وافيًا لكيفية الوصول الى بوابة البلدية الإلكترونية وإنجاز المعاملات ونوعية الخدمات.

ومن جانبه قام سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار بتوجيه كلمة تقدم فيها بالشكر لكل الجهات المختصة بالبلدية والتي انجزت هذا العمل بمهنية عالية وجهود مكثفة لتحقيق أهداف بلدية ظفار الساعية إلى اتخاذ كافة ما يلزم للتحول الإلكتروني في أعمال وخدمات البلدية.

وأكد سعادته بإن دعم هذه الجهود سيستمر والسعي سيتواصل لتسهيل وتوفير كافة المتطلبات لدعم الخطط القادمة بإذن الله تعالى.

يشار الى إن البدء التشغيلي لخدمات بوابة بلدية ظفار الإلكترونية سيبدأ اعتبارًا من يوم غد (الثلاثاء) للمعاملات المتصلة بولاية صلالة ويوم الأحد الموافق ٢٧ ديسمبر الجاري للمعاملات الخاصة بسكان ولايات محافظة ظفار الأخرى، كما أن بلدية ظفار أتاحت المجال لمن يجدون صعوبة في التعامل الالكتروني ولا يوجد لديهم معرفة باستخدام الأنظمة الالكترونية بإمكانية انجاز المعاملة عن طريق مكاتب سند.

حيث تم تدريب اصحاب مكاتب سند من قبل دائرة تقنية المعلومات ببلدية ظفار ليكونوا على جاهزية لتقديم خدمات البلدية للراغبين في التعامل عبر وسطاء مكاتب سند.