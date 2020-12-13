محافظ الداخلية: المحافظة ماضية نحو الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة في تطوير بيئة العمل

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية: إن محافظة الداخلية ماضية نحو الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة في تطوير بيئة العمل استكمالا لمراحل الخدمات الإلكترونية والتي تهدف الى تبسيط الإجراءات لإنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر وبما يتماشى مع تطبيق نهج الحكومة الرشيدة في مشروع التحول الإلكتروني.

وأضاف سعادة الشيخ المحافظ: نحن نشجع المبادرات التقنية التي تسهم في تطوير بيئة العمل بمختلف المجالات الإدارية والفنية وتحسين جودتها.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفريق المختص بشركة مركز بيانات الجبل الأخضر المتخصصة في مجال تقديم خدمات مراكز المعلومات والتقنيات الحديثة المملوكة لصناديق التقاعد والشركات الخاصة، واستعرضت الشركة ما استجد من التقنيات والخدمات المتقدمة الحديثة التي توفرها بشكل مباشر أو عن طريق الشركات المحلية التي تتعاون معها مثل: شركة العالمية للتقنيات المتصاعدة وشركة حلول وخدمات سلاسل الثقة.

.وغيرها من الشركات.

كما تعرّف سعادة الشيخ المحافظ على التطبيقات الإلكترونية الإحصائية الحديثة التي تمكن مختلف القطاعات من الاستفادة منها، حيث ستقدم الشركة مقترحًا تفصيليًا للمحافظة حول تمكين هذه التقنيات والخدمات لتساند محافظة الداخلية في خططها التطويرية والنهوض بها بالإضافة إلى الاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال سعيا من الشركة نحو تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها لمحافظات السلطنة.

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