أكاديمي عُماني من جامعة السلطان قابوس يحصد جائزة (الباحث المتميز في الفيزياء)

حصل الدكتور طارق بن محيي الدين بن محمد ـ أستاذ مشارك في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس على لقب الباحث المتميز في الفيزياء من مؤسسة فينوس الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

ويُعدّ الدكتور طارق متخصصًا في مجال تقنية النانو واستعمال الأسطح الأحادية للكربون المعروفة بـ(الجرافين)، حيث كان أحد أعضاء الفريق الذي طوّر تقنيات الجرافين في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، والذي حصل الباحثون الرئيسيون فيه على جائزة نوبل في عام 2010م، كما يعمل الدكتور طارق حاليًا على مشروع استراتيجي مموّل من منح الدعم السامي في تطبيقات الجرافين.

وحصل الدكتور طارق على بكالوريوس فيزياء بتقدير امتياز في عام 2001م، وفي 2003 حصل على ماجستير الفيزياء في علم المواد من جامعة مانشستر، وأكمل الدكتوراه في تخصص تقنية النانو عام 2009م، ونشر أكثر من 20 بحثًا محكمًا في مجلات علمية عالمية محكمة.

يُذكر أن مؤسسة فينوس الدولية التي يقع مقرها في مدينة شناي بالهند، هي منظمة مهنية تعمل على تعزيز الاجتماعات العلمية والصناعية لبناء مجتمع نابض بتبادل المعرفة الجديدة والابتكار لتحفيز رؤى جديدة على مستويات مختلفة.