مناقشة الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للهيئة والتشريعات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة

مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة يعقد اجتماعه الأول

مسقط ـ «الخليج 365»:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالمبنى الرئيسي للهيئة في مسقط.

وقد ناقش المجلس مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للهيئة والتشريعات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وسبل تعظيم الفائدة من الصلاحيات الممنوحة للهيئة بما يساعد في رفع مستوى خدمات المحطة الواحدة في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة بصلالة وصحار والمزيونة.

وقرر المجلس المضي في دراسة إجراءات تحويل ميناء الصيد البحري إلى ميناء يشمل على المواد الغذائية وتحويل مجمع الصناعات السمكية بالقرب من الميناء إلى مجمع للصناعات الغذائية بما في ذلك الصناعات السمكية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد آلية التفاوض بهدف استقطاب مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة للاستخدام المحلي وإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير في كل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار مع زيادة المساحة المخصصة لذلك في الدقم بمقدار 50 كيلومترًا مربعًا، لتصبح 150 كيلومترًا مربعًا.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة استمرار العمل باللوائح المنظمة لأعمال الهيئة خلال المرحلة القادمة، كما اعتمد عددا من الأوامر التغييرية للمناقصات في المشاريع قيد التنفيذ.

وقد ناقش المجلس مشروع الشركة الدولية للمنتجات البحرية التابعة لإحدى مجموعات جهاز الاستثمار العماني لإقامة المشروع السمكي في مساحة تقدر بحوالي 100 ألف متر مربع في مجال صيد وتجهيز وتصنيع الأسماك بحيث يبدأ تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2021م.

كما ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع لائحة الشؤون البيئية التي تشمل ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تشرف على أربع مناطق وهي: المنطقة الحرة بصحار والتي يبلغ مساحتها 45 كيلومترًا مربعًا، وتدار وتشغل بواسطة شركة صحار للمنطقة الحرّة وهي شراكة بين حكومة السلطنة وميناء روتردام. أما المنطقة الحرة بصلالة فتبلغ مساحتها 21.6 كيلومتر مربع، ويتم إدارتها وتشغيلها بواسطة شركة صلالة للمنطقة الحرة التابعة لمجموعة أسياد، والمنطقة الحرة بالمزيونة والتي يبلغ مساحتها الإجمالية إلى 14.5 كيلومتر مربع، وتدار بواسطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، في حين تشرف الهيئة على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 2000 كيلومتر مربع.