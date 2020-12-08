توقعات بانخفاض محسوس بدرجات الحرارة اليوم

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

توقعت المديرية العامة للارصاد الجوية انخفاض محسوس في درجات الحرارة من اليوم وخلال الثلاثة ايام القادمة ستشهدها اجواء السلطنة بشكل عام، حيث يتزامن ذلك مع هبوب رياح شمالية معتدلة الى نشطة، حيث من المتوقع ان تتدنئ درجات الحرارة الى اقل من عشرين درجة مئوية .

وشهدت عدد من محافظات السلطنة امس اجواء غائمة وتدفق للسحب مع هطول امطار متفرقة على عدد من المحافظات الشمالية.

ومن المتوقع استمرار تدفق السحب اليوم مع انخفاض بدرجات الحرارة .

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