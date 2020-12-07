وزير الخارجية يتسلم نسخا من أوراق اعتماد سفيري بنجلاديش والبرتغال و يتسلُّم أوراق اعتماد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

مسقط – العمانية:

تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرالخارجية ، بوزارة الخارجية أمس نسخا من أوراق اعتماد كل من : سعادة ميزان الرحمن – سفير جمهورية بنجلاديش المعين لدى السلطنة، وسعادة لويس مانويل فريناندز دي ألميدا فيرا – سفير جمهورية البرتغال المعين لدى السلطنة. وقد رحب معالي السيد الوزير بصاحبي السعادة السفيرين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهام عملهما بالسلطنة، وللعلاقات الثنائية بين بلديهما والسلطنة المزيد من التقدم والنماء، حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

كما تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، أمس أوراق اعتماد سعادة كارل كوليسا- ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في السلطنة.

ورحب معاليه بسعادته متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة معربًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة في مساعيها المساندة للسكان والتنمية في مختلف مجالاتها. حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.