الكلية العسكرية التقنية تحتفل بتخريج دفعتين جديدتين من طلبتها

وسط اتخاذ الاجراءات الاحترازية والمتطلبات الوقائية ضمن خطط مكافحة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) تم صباح أمس تخريج الدفعة الثالثة من حملة مؤهل البكالوريوس والدفعة الرابعة من حملة مؤهل الدبلوم المتقدم وذلك بالكلية العسكرية التقنية في تخصصات هندسية مختلفة، وقد رعى الحفل الذي أقيم في مقر مبنى الكلية العسكرية التقنية الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

استهل برنامج الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم، بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي تضمن أبرز أحداث العام الدراسي 2020م في الكلية العسكرية التقنية.

وقد ألقى اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني رئيس مجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية كلمة تحدث فيها عن أهمية التحول الإلكتروني والتقني واستخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم في ظل ما أحدثته جائحة كورونا، وأشار رئيس مجلس إدارة الكلية العسكرية التقنية إلى أن الكلية ماضية قُدمًا في مواكبة التطورات والمتغيرات في مجال التعليم والتدريب، مؤكدًا على جاهزية الطلبة الخريجين في الانخراط في سوق العمل بمختلف التخصصات بعد التأهيل العملي والتدريب الذي تلقوه من قبل هيئة الكلية، مهنئهم بتخرجهم وحاثهم على مواصلة الجهد والمثابرة.

كما أشاد البروفيسور يوجين كويل عميد الكلية العسكرية التقنية في كلمته بالتعاون والارتباط الأكاديمي بين الكلية العسكرية التقنية وجامعة بورتسموث، والتي تعد من صفوة الجامعات العالمية الحديثة، مهنئاً الخريجين على تخرجهم داعيا إياهم بأن يكونوا قوة للتغيير الإيجابي وتحقيق النجاحات المشرفة، وتقديم الإسهامات المتميزة.

من جانب آخر ألقى البروفيسور ممثل جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة كلمة عبر تقنية البث المرئي حول المناسبة ذاتها.

وقد أعرب أحد الخريجين نيابة عن زملائه عن فرحتهم بالتخرج، شاكرا لهيئة التوجيه والتدريب بالكلية كل الجهود المبذولة في سبيل إيصالهم إلى هذا المستوى المشرف، مؤكدًا على مدى الاستفادة القصوى من تطبيق التعليم الإلكتروني والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا العام الدراسي في ظل جائحة كورونا.

كما قام الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة راعي المناسبة بتوزيع الجوائز والشهادات على الطلبة المتفوقين والمجيدين من مختلف التخصصات، كما قام سعادة سيف بن عبدالله الهدابي ـ وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار بتوزيع باقي الشهادات على الطلبة الخريجين، كما تخلل الحفل عرض مرئي عن تكنولوجيا التعليم في الكلية العسكرية التقنية تضمن أحدث وسائل التدريب وأجهزة التعليم والمعدات المستخدمة بالكلية.