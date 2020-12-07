مكتب (الشورى) يستعرض عددا من الردود الوزارية ورسائل اللجان الدائمة

في المحليات 7 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس عددا من الرسائل المحالة إليه من عدة جهات حكومية، وكان من ضمنها رد مجلس الوزراء على طلب مجلس الشورى لاستضافة بعض أصحاب المعالي الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/ 2021م) من الفترة التاسعة (2019/

2023م)، وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي ـ أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع قدم سعادة الشيخ أمين عام المجلس عرضًا مرئيًا شاملا لأعمال وإنجازات المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة للمجلس، متطرقا الى أهم أعمال اللجان الدائمة بالمجلس.

كما تم خلال الاجتماع استعراض رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها المتعلقة بتعزيز الجانب الرياضي والقطاع الشبابي بمختلف محافظات السلطنة، وأخرى تتعلق بسوق العمل وقطاع التشغيل.

كما تم خلال الاجتماع النظر في رد لجنة الإعلام والثقافة المحال للمكتب حول المقترح الذي تقدم به أحد المواطنين والمتضمن إنشاء مديرية لاستثمار الأفلام والمسلسلات العمانية.

إلى جانب ذلك تم الاطلاع على رسائل بعض اللجان الدائمة المتضمنة برامج وخطط أعمالها بالمجلس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة، وقرر مكتب المجلس إدراجها في جدول أعمال الجلسة الاعتيادية القادمة.

بالإضافة إلى استعراض مرئيات لجنة الأمن الغذائي والمائي حول محاور رؤية 2040 بما يتوافق مع رؤية اللجنة واختصاصاتها.

من جهة أخرى نظر أعضاء مكتب المجلس في عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكان من بينها السؤال الموجّه بشأن عقود أصحاب حافلات نقل الطلبة.

كما ناقش أعضاء المكتب طلب الإحاطة المقدم من أحد أعضاء المجلس إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية حول اتفاقية التحول الرقمي لوزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك اطلع مكتب المجلس على السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول جدوى اختبار التأهيل التربوي والتساؤل حول عدم رفع أعداد المقبولين في البرنامج.

كما استعرض المكتب ايضا السؤال الموجّه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مخرجات تخصص آداب اللغة الإنجليزية حيث تضمن الاستفسار معرفة أسباب عدم توفر الفرص الوظيفية لهذا التخصص.

إلى جانب استعراض الرغبة المبداة حول أهمية توظيف معالم الموروث الإسلامي العماني في تعزيز قطاعات السياحة، وقد قرر المكتب إحالته الى اللجنة المختصة لدراسته.

كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم لمعالي الدكتور وزير الثروة الزراعيّة والسمكية وموارد المياه حول مشروع الاستزراع في مجال الروبيان والموازنة المخصصة له، وكذلك النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الإجراءات التنظيمية التي ستتخذ في تمكين البيئة الداعمة للعمانيين للعمل في قطاع النقل، وكذلك النظر في طلب الإحاطة المقدم لمعاليه أيضًا حول إيجاد هوية خاصة لسيارات الأجرة العاملة عن طريق الطلب الالكتروني.

وكذلك السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول مبررات وقف القروض الإسكانية، والبديل المناسب لها.

من جانب آخر، اطلع أعضاء مكتب المجلس على بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، وكان من بينها استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجه له حول رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة في المساجد والجوامع.