الرئيس الألماني يتسلم أوراق اعتماد سفير السلطنة

مسقط ـ العمانية: تسلَّم فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، أوراق اعتماد سعادة السفير يوسف بن سعيد بن محمد العامري، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادة السفير في قصر بيلفو الرئاسي بالعاصمة برلين.

ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- وتمنياته للشعب الألماني بدوام التقدم والازدهار، وحرص حكومة جلالته على تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون في كافة المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة

بين البلدين.

من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية سعادة السفير نقل خالص تحياته إلى جلالة السلطان المعظم وتمنياته لجلالته وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والرفعة والازدهار، معربًا عن ترحيبه بسعادة السفير وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمته وللعلاقات الثنائية بين البلدين التطور والنماء.

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