استقبلت صباح أمس معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية ـ وزيرة التربية والتعليم ممثلي شركة (شل عمان) بحضور مجموعة من المسؤولين من الجهتين.

ناقش اللقاء مجموعة من المقترحات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الجوانب التي تخص دعم العلوم وتعزيزها بمنهجية (STEM) والابتكار في التعليم المدرسي.

كانت هذه تفاصيل خبر التربية والتعليم و«شل عمان» تناقشان دعم العلوم وتعزيزها بمنهجية «STEM» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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