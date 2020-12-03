قرار وزاري حول مواعيد برامج التأهيل والتقييم والإجازات للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م)

في المحليات 2 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة

أصدرت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بتحديد مواعيد بدء وانتهاء برامج التأهيل، والتقييم، والإجازات للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والخاصة والأهلية.

حيث حدد القرار في مادة الأولى والثانية بأن يبدأ تسجيل الراغبين في الالتحاق بمركز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الأمان للتأهيل للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري وينتهي يوم الخميس الموافق 8 ابريل القادم، وذلك وفقا للشروط التي تصدر بقرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمنت المادة الثالثة بدء العام التأهيلي (2020 ـ 2021م) لهذه المراكز من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م وينتهي يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021م.

وجاءت المادة الرابعة حول بداية العام التأهيلي (2020 ـ 2021م) في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، وبمراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م إلى يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021م، وأوضحت المادة الخامسة من القرار بداية دوام المشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين بمركز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الأمان للتأهيل للفصلين الأول والثاني، حيث يبدأ الفصل الأول للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020م إلى يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، على أن يبدأ الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م وينتهي يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021م، فيما بينت المادة السادسة بأن تبدأ فترة دوام الملتحقين بهذه المراكز ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية للفصل الأول للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م وحتى يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، على أن يبدأ الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م وينتهي يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021م.

وأوضحت المادة السابعة والثامنة من القرار بأن بداية إجازة نهاية الفصل الأول للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين العاملين بمركز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الأمان للتأهيل والملتحقين بهذه المراكز، وبمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة وبمراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية تكون يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021م وتنتهي يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م، على أن تكون نهاية العام التأهيلي (2020 ـ 2021م) للملتحقين بهذه المراكز يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر2021م، وبينت المادة التاسعة بأن إجازة نهاية العام التأهيلي (2020 ـ 2021م) للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين في هذه المراكز تكون على النحو الآتي: المجموعة الأولى تبدأ يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021م وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021م، وتبدأ إجازة المجموعة الثانية يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021م وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021م، ويحدد مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير عام المديرية العامة للرعاية الاجتماعية ومديري عموم مديريات التنمية الاجتماعية بالمحافظات، ومديري دوائر التنمية الاجتماعية بمسندم والبريمي وهيماء ومحوت الموظفين في المجموعتين وبما لا يزيد عددهم في كل مجموعة على 50% من مجموع الموظفين بكل مركز.

وأجازت المادة العاشرة مد فترة تقديم برامج التأهيل للحالات الملتحقة بمراكز التأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية خلال نهاية العام التأهيلي على نفقة أولياء الأمور وبناءً على طلبهم خطياً، بأن يبدأ تقديم البرامج يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م إلى يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021م.

فيما أوضحت المادة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة بشأن بدأ العام التأهيلي (2021 ـ 2022م) لمراكز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المعاقين، ومركز الأمان للتأهيل يكون يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021م، ويبدأ دوام المشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين والعاملين في هذه المراكز على النحو الآتي: المجموعة الأولى يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو 2021م، والمجوعة الثانية يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021م، على أن يبدأ دوام الملتحقين بهذه المراكز وبمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمراكز التأهيل التابعة للجمعيات الأهلية للعام التأهيلي (2021 ـ 2022م) يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021م.

وحددت المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة مواعيد تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد الأسري الأول والثاني للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) لأولياء أمور الملتحقين بالمراكز ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلك التابعة للجمعيات الأهلية، حيث يبدأ البرنامج الأول يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م وينتهي يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، على أن يبدأ البرنامج الثاني من يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021م إلى يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021م.

أما المادة السابعة عشرة تقرر فيها تنفيذ البرنامج الصيفي للعام التأهيلي (2020 ـ 2021م) للملتحقين بمراكز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المعاقين، ومركز الأمان للتأهيل يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021م إلى يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021م، وذلك وفقاً للمجالات والفعاليات والآليات والتوقيت المناسب التي يصدر بها قرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن المادة الثامنة عشرة تقرر فيها تنفيذ برامج الإنماء المهني للعاملين بهذه المراكز، حيث تبدأ هذه البرامج يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021م وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021م، وذلك وفقاً للخطة التي يصدر بها قرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تبدأ فترة تقييم الراغبين في الالتحاق بهذه المراكز يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021م وحتى يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021م.