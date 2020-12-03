اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي: عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية المصنعة اجتماعا لها برئاسة سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي ـ والي المصنعة وبحضور رقية بنت عبدالله اليعربية ـ المديرة المساعدة بدائرة التنمية الاجتماعية بالولاية وأعضاء اللجنة.

حيث رحب سعادة الشيخ رئيس اللجنة بالحضور، بعد ذلك تم استعراض عدد من المواضيع منها التعميم الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية حول الاجراءات الواجب اتباعها من قبل لجان التنمية والفرق الخيرية، كما استعرضت اللجنة مبادرة جمعية الماقين بصحار والمتضمنة توفير المواد الصحية للفريق الخيري بالتنسيق مع جمعية المعاقين بأسعار مناسبة لتوزيعها لحالات المسنين والمعاقين من اصحاب الضمان الاجتماعي، كما استعرضت اللجنة الحالات المحتاجة الى مساعدات مالية كما ناقشت اللجنة اهمية توحيد الجهود في المبادرات الى جانب مجموعة من المواضيع الاخرى.

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