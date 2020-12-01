(الحزمة السابعة): فتح (20) نشاطا مع ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية اللازمة

تضمنت أنشطة اجتماعية ورياضة وسياحية وتجارية وصناعية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

عن قائمة الانشطة الاجتماعية والرياضية والسياحية والتجارية والصناعية المراد فتحها ضمن الحزمة السابعة، حيث تضمنت القائمة (20) نشاطا تجاريا وصناعي مع التأكيد على ضرورة التزام الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة.

وتضمنت القائمة الأنشطة التجارية الاخرى (دون تواجد جماهيري)، حيث نصت الاشتراطات على اعادة فتح النشاط مع الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الصحية للازمة للحد من انتشار المرض وشريطة اخذ موافقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما تضمنت القائمة اعادة فتح مراكز البولينج وقاعات السينما مع الالتزام بالاشتراطات.

كما تم الاعلان عن اعادة افتتاح المتنزهات والشواطئ والامكان العامة مع عدم السماح بتجمع أكثر من اسرة واحدة أو تجمع أكثر من 5 أشخاص أو أكثر دون ان تربطهم علاقة سكنية.

وتضمنت القائمة أيضًا اعادة فتح منطقة المطاعم في المجمعات التجارية ومحلات التجزئة بسوق الموالح المركزي للخضراوات والفواكه حيث ستقوم بلدية مسقط بافتتاح السوق خلال الايام القادمة.

كما أعلن عن اعادة تشغيل قطاع المعارض والمؤتمرات بسعة استيعابية لا تزيد عن 50%، مع الالتزام بالاشتراطات والاجراءات الازمة للحد من انتشار المرض، اضافة الى افتتاح الاندية الصحية والمرحلة الثانية من صالونات التجميل وغرف تبديل الملابس وحاضنات ورياض الاطفال، وصالات ألعاب التسلية، ومحلات تأجير الخيام، وفتح مواقف السيارات بنسبة 100% في المراكز التجارية.

كما تم السماح بإعادة فتح قاعات وصالات الافراح والمناسبات على ألا يتجاوز عدد الحضور عن 50 شخصا فقط، اضافة الى السماح بدخول الاطفال من سن 12 سنة وما دون في جميع الانشطة، واعادة فتح صالات ألعاب الاطفال.

وفتح المواقع السياحية بما فيها المتاحف والقلاع والحصون، ومراكز التأهيل والعلاج، اضافة الى اصدار التأشيرات السياحية مع شرط الحصول على حجز مسبق للإقامة من أحد المنشآت الفندقية مع الالتزام بإجراءات الدخول والخروج من السلطنة الصادرة من اللجنة العليا.

ويأتي إعادة فتح الانشطة ضمن الحزمة السابعة بعد الانخفاض الملموس في عدد الاصابات والوفيات بمرض فيروس كورونا.