قـرار وزاري بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة

مسقط ـ «الخليج 365»:

أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيـر المالية قـرارا وزاريا رقم 174/‏2020 بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي، وذلك استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏98، وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/‏2008. ونصت المادة الأولى على أن تضـاف إلى البند رقم (31) (مستحقــات أخـرى) من الفصل رقم (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحــق رقـــم (1) المرفــق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (21) بعنوان “أجور تدريسية مقطوعة”، وذلك على النحو الآتي:

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