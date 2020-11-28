بدء الحملة التوعوية حول الأمراض المزمنة بالظاهرة

عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري:

بدأت أمس بمحافظة الظاهرة الحملة التوعوية حول (الأمراض المزمنة) والتي تستمر لمدة عام، وتنظمها المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة، تحت شعار (همتك معنا).تهدف الحملة الى رفع وعي أفراد المجتمع بالأمراض المزمنة والمصابين بها بضرورة التحكم بها لتجنب مضاعفات هذه الأمراض من خلال بث رسائل توعوية بمختلف وسائل التواصل المختلفة وعمل محاضرات وحلقات تثقفية لأفراد المجتمع، وبما أن المريض يلعب دورا كبيرا في التحكم بمرضه تركز الحملة على أهمية الإدارة الذاتية للأمراض المزمنة إتباع أنماط حياة صحية بالإضافة إلى اتباع الخطة العلاجية الموصوفة من قبل الطبيب وأخذ الأدوية بانتظام، وتركز أيضا على تعزيز الصحة النفسية لدى الأفراد، كما وتركز الحملة على التطوير المهني للكوادر الطبية بالمؤسسات الصحية وذلك عن طريق بث رسائل توعوية وحلقات عمل تدريبية منوعة تسلط الضوء على أسس علاج الأمراض المزمنة الشائعة.

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