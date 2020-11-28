والي عبري لـ«الخليج 365»: منجزات تنموية وحضارية شهدتها عبري خلال خمسة العقود من مسيرة النهضة المباركة

عبري ـ من سعيد بن علي الغافري:

ولاية عبري بمحافظة الظاهرة واحدة من الولايات العمانية التي حظيت بمنجزات عديدة وشاملة، وتعيش اليوم أزهى وأجمل أيام عصرها بما تحقق في ربوعها من مشاريع طموحة في كل مناحي الحياة الحديثة.

وقال سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي ـ والي عبري: بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد ـ اليوبيل الذهبي لمسيرة النهضة المباركة ـ نرفع أجلَّ التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه وإلى أسرته الكريمة والشعب الكريم بهذه المناسبة الوطنية السعيدة.

.داعيًا الله عز وجل بأن يعيد هذه المناسبة وأمثالها باليمن والخير والبركات على جلالته وشعبه الوفي وينعم عليه بالصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير والنماء والتقدم والعطاء والازدهار لتحقيق المنجزات العظام على هذه الأرض الطيبة. وأضاف سعادته في حديث خاص لـ(الخليج 365): إن الثامن عشر من نوفمبر هو أنصع أيامنا، ويقف شاهدًا مثل غرة في جبين الدهر على النقلة الهائلة التي بدأتها مسيرة النهضة منذ بداية العهد الميمون لباني نهضة عمان المغفور له ـ بإذن تعالى ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ والتي بلا شك أشرقت فيه الشمس على عمان قاطبة، فإن ما تحقق في زمن قياسي من عمر هذه النهضة لهو نقلة حضارية وإنسانية غير مسبوقة، فخلال خمسين عامًا تحقق الأمل الذي طالما حلم به المواطن العماني على هذه الأرض العريقة. مؤكدًا أننا وإذ نحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا فلن نستطيع أن نعدد مجمل ما حدث من نهضة عملاقة وشاملة طيلة هذه العقود من عمر نهضتنا العمانية، فالقلم هنا يقف مشدوهًا عاجزًا من قدرة الإحصاء والرصد، فما حدث أكبر من قدرة التصديق وأعمق من قدرة الأرقام على احتواء عظائم المنجزات، فالمجد والخلود لنهضتنا المباركة في يوم عيدها والسلام والولاء مرفوعًا ومحفوفًا بهالات الإجلال والتوقير الى قائد مسيرتنا المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله وأبقاه.

مشيرًا إلى أن ولاية عبري ونيابتها بحمراء الدروع قد شهدت خلال العقود الماضية نهضة بناء متكاملة في كافة جوانب الحياة وتنفيذ العديد من المشاريع في جميع المجالات والتي ساهمت في تطوير عجلة التنمية الشاملة وعززت من البنية الأساسية بالولاية وقراها وامتدت إلى المواطن في قراه وفي الجبل والسهل والوادي، فبنيت دور العلم والمستشفيات والمراكز الصحية والخدمات التنموية الأخرى وشبكات الطرق الرئيسية الحديثة والطرق الداخلية التي ربطت قرى الولاية، وتم ـ ولله الحمد ـ إيصال كافة الخدمات للمواطن من مشاريع كهرباء ومياه واتصالات.

.وغيرها من المشاريع التنموية وافتتحت جميع الدوائر والمؤسسات في الولاية.

مشاريع جديدة

وحول المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها بالولاية يقول سعادته: إن العمل يتواصل على قدم وساق في إنجاز أكبر مشروع في السلطنة في مجال إنتاج الكهرباء النظيفة عن طريق الطاقة الشمسية والتي تقوم بتنفيذه شركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إحدى شركات مجموعة نماء لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية وتماشيًا مع رؤية السلطنة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء والمشروع ينفذه القطاع الخاص وبمساحة ارضية تبلغ 13 مليون متر مربع وتم اختيار ولاية عبري لملائمتها لتوفر الطاقة الشمسية على مدار العام وملاءمتها للمواصفات والاشتراطات لإقامة المشروع، ويسهم هذا المشروع في تزويد نحو 33 ألف منزل بالكهرباء والتقليل من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بما يعادل حوالي 340 ألف طن سنويًّا، ومن المؤمل الانتهاء من جاهزيته في النصف الثاني من العام القادم وسيتم الربط مع الشبكات الكهربائية القائمة، وهذا المشروع يقع بقرية المعمور بالقرب من المحطة الرئيسية الموجودة بقرية الصبيخي.

مشاريع استثمارية واقتصادية

وعن المشاريع الواعدة الطموحة بالولاية يضيف سعادته: يتواصل العمل في إنشاء مشروع النماء للدواجن وإنتاج بيض المائدة بالولاية والذي يعتبر أيضًا من المشاريع العملاقة والمهمة في قطاع الإنتاج الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة على مستوى السلطنة والخليج العربي وبمساحة تبلغ نحو 70 كيلو مترا مربعا وبطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًّا من اللحوم البيضاء عالية الجودة، وسيسهم المشروع بإذن الله عند تشغيله في تعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي للسلطنة من هذه اللحوم لتصل انتاجيته عند بلوغ المشروع طاقته الى 87 في المائة من الاحتياجات الأساسية للحوم البيضاء، كما أنه سيوفر فرص عمل عديدة للشباب العماني.

مركز للعلوم والابتكار

ويواصل حديثه قائلًا: وقد تم مؤخرًا طرح مناقصة إنشاء مشروع مركز عبري للعلوم والابتكار والذي سيتم تنفيذه مع مطلع العام القادم وبتمويل وإشراف شركة (اوكيو) وبمساحة تبلغ 1565 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من مسرح مجهز بكافة المتطلبات الصوتية والضوئية وقاعة متعددة الأغراض ومركز للعلوم والابتكار، ويتكون من قبة فلكية ومعرض يحيط بالقبة وقاعة ابتكار ومكتبة إضافة إلى مكاتب إدارية وقاعة انتظار، وهذه المشاريع تعد من المشاريع الكبيرة والتي تعزز من الجوانب الاجتماعية والثقافية والعلوم والابتكار.

طريق الربع الخالي

ويشير سعادة الشيخ الدكتور والي عبري إلى أن مشروع طريق الربع الخالي الحدودي الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية تم إنجازه وهو من المشاريع الحيوية والمهمة، ومن المؤمل أن يفتح آفاقًا أوسع للتبادل التجاري والاستثمار الاقتصادي وتعمق أواصر التواصل بين الأشقاء من دول المنطقة.

ازدواجية عبري وينقل

ويشير سعادته إلى أنه تم ـ ولله الحمد ـ أيضًا افتتاح الحركة المرورية في مشروع المرحلتين من مشروع الطريق المزدوج عبري ـ ينقل والذي بدوره سهّل من حركة المرور بين الأهالي، كما تم تشغيل إنارة الطريق المزدوج عبري ـ جبرين من قرية البويضة وحتى دوار السليف والذي أضفى معلمًا حضاريًّا ومهمًّا بالنسبة للسلامة المرورية لمستخدمي هذا الطريق الحيوي الذي يصلنا بمحافظة البريمي وبدول الجوار والذي يخدم شريحة كبيرة من الأهالي والمقيمين ويفتح آفاقًا أشمل من الحركة الاقتصادية والتجارية، كما يجري العمل حاليًّا في تأهيل وتحسين كبرة بيع الخضار والفواكه بسوق عبري لتتلاءم مع وضعية الأسواق الحديثة والتي تخدم البائع والمستهلك على السواء، كما شهدت نيابة حمراء الدروع تنفيذ مشروع إنشاء حديقة عامة وبمواصفات حديثة وراقية بتمويل من شركة اوكسي ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية وأيضًا تم افتتاح أعمال الإنارة بالنيابة ومشروع المسلخ البلدي وحظائر للمواشي والأغنام كمرفق للمسلخ.

مياه التحلية

وفي مجال الشبكة المائية يقول سعادة والي عبري: يجرى العمل على قدم وساق حاليًّا في تنفيذ أعمال مد ولاية عبري وبقية ولايات المحافظة بخط مياه التحلية من ولاية صحار وربطه بشبكات ولايات المحافظة ومياه حوض المسرات وهذه المشاريع المائية لا شك بأنها ستسهم في حل مشكلة النقص الحاد في مناسيب المياه الجوفية وتوفير مياه الشرب الصحية والنقية للقاطنين بقرى ولايات المحافظة.

طريق دائري وسكة حديدية

ومن المشاريع الحيوية التي تم الانتهاء من تصاميمها وفي انتظار تنفيذها بإذن الله مستقبلًا الطريق الدائري الذي يربط منطقة الصبيخي بمنطقة الطيب، وهذا الطريق سوف يعمل على التقليل من الازدحام المروري على مركز الولاية وخاصة أثناء موسم خريف صلالة وتوافد الزائرين من الأشقاء بدول المنطقة، كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المدينة اللوجستية بالولاية.

وعن المشاريع المستقبلية بالولاية قال سعادته: من المؤمل بإذن الله تعالى مستقبلًا إقامة مشروع سكة الحديد وتحسين كفاءات بعض الدورات كدوار مكتب الوالي بعمل اشارات ضوئية وزيادة المداخل والمخارج في الأربعة الاتجاهات والذي سيسهم في عملية الانسيابية المرورية بمركز الولاية.